– Terjed a hírünk, egyre többen fordulnak hozzánk segítségért, ami fontos, hiszen azt jelenti, hogy ma már nem szégyellik a bajba jutott emberek, ha támogatásra szorulnak, mernek segítséget kérni. Ahhoz pedig, hogy ott legyünk mellettük a nehéz időszakban hál’ Istennek az önkénteseink köre is tovább bővül. A szomszédos országból érkező nagy menekültáradaton már túlestünk, de sok itt maradt családot segítünk a beilleszkedésben, az új egzisztencia megteremtésében, a gyerekek beiskolázásában, s ez a munkánk anyagi és humán erőforrást is igényel. S látjuk azt is, hogy itt-ott egy kicsit megtorpant, megakadt az emberek boldogulása, az életszínvonalra hatással van az infláció, ebben a régióban a fizetések is alacsonyabbak, mint máshol, s bizony a hirtelen változások, mint a munkahely elvesztése, a házastárs hirtelen halála megviseli a családokat lelkileg és anyagi értelemben is. Ha nem is tartósan, de átmenetileg sokan szorulnak segítségre.