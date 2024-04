Közel 143 millió forint európai uniós támogatásból újult meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Kölcsey Ferenc 12-14. szám alatt található épülete, melyben a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztály működik Nyíregyházán. A felújítás során az épület új hőszigetelést kapott, az összes nyílászárót lecserélték, illetve átesett egy építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági „ráncfelvarráson” is. A Kölcsey Ferenc utcai épület csütörtöki sajtónyilvános átadóünnepségén jelen volt Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter is, aki felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy a közigazgatás nem csupán egy gépezet, hanem a közösséget és a közjót szolgáló rendszer. Hozzátette, jó látni a vármegyében azt, hogy a vármegyeszékhely és a kormányhivatal milyen remekül dolgozik együtt az energetikai pályázatok megvalósítása terén is.

Jó helyre kerülő adóforintok

A vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztályának otthont adó nyíregyházi épület csütörtöki átadóünnepségén Román István főispán köszöntötte először a megjelenteket. Kiemelte, aki Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatalnál dolgozik, annak a vármegye nem csupán egy illetékességi terület, hanem számukra ez a szülőföld, kötődnek az ország keleti csücskéhez, és nem csak jogszabályokat alkalmaznak, hanem szolgáltatnak – teszik ezt pontosan és szakszerűen.

– Köszönöm a kormányzat támogatását, valamint a nyíregyházi városvezetésnek a remek együttműködést, továbbá köszönöm az itt dolgozóknak azt a türelmet, amit a felújítások alatt tanúsítottak – mondta a főispán. A nyíregyházi önkormányzatot Jászai Menyhért képviselte. Köszöntőjében hangsúlyozta a környezet megóvásának fontosságát, a különféle energetikai fejlesztések is ezt szolgálják. Nyíregyháza alpolgármestere hozzátette, az elmúlt években 103 középület, köztük óvodák, iskolák és különféle közintézmények újultak meg a vármegyeszékhelyen.

– Fontos, hogy mit és hogyan adunk át a következő generáció tajainak – fogalmazott.