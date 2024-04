Ahogy azt már olvasóink megszokhatták, időről időre beszámolunk a vármegyénk útjain történt balesetekről, és szakemberek megkérdezésével próbálunk hasznos tanácsokat adni, hogyan előzhetjük meg a bajt. Bár a statisztikák alapján az elmúlt években csökkent vármegyénkben a balesetek száma, időről időre vannak olyan időszakok, amikor rövid időn belül sok szerencsétlenség történik. A KSH adatai alapján a legtöbb baleset a járművezetők hibájából történik, ráadásul rengeteg kár származik abból, amikor a sofőrök szándékosan szegik meg a szabályokat. A közlekedési jog egy rendkívül összetett terület, melyben dr. Szőke Norbert segített eligazodni a podcastsorozatunkban.

Mint mondta, a KRESZ mellett számos jogszabály van, amit figyelembe vesznek a közúti balesetek vizsgálatakor.

Óriási a tranzitforgalom

– Sajnos hazánkban is rengeteg a baleset, annak ellenére, hogy az elmúlt években sokat fejlődtek a gépjárművek és a különféle biztonsági rendszerek. A közlekedés mindig tükrözi a társadalom morálját, ám a felgyorsult világunkban már nem különül el egymástól élesen, hogy a fejlettebb skandináv vagy éppen egy balkáni modell részesei vagyunk. Nagy az átmenő forgalom, sok a vendégmunkás, ezért tapasztalható a kavarodás a morálban is. A háborútól függetlenül is óriási tranzitforgalom van Magyarországon mind az áru-, mind a személyszállítás területén – tudatta dr. Szőke Norbert, aki szerint e folyamatok olyan helyzeteket teremthetnek az utakon, amikre sokan nem képesek felkészülni.

"A közlekedés mindig tükrözi a társadalom morálját." dr. Szőke Norbert

– A balesetek közül a városokon belül a leggyakoribb típus a gyalogosgázolás, illetve a pillanatnyi figyelmetlenségből adódó koccanásos esetek. Azt sem szabad elfelejteni, hogy megjelentek új közlekedési eszközök, amik a mindennapok részévé váltak, de a szabályozásuk még nem egyértelmű. Az elektromos rollerek és társaik gyorsak és hangtalanok, ebből sok veszélyes szituáció és baleset származik.

– Azt is kiemelném, hogy nem egységes bizonyos kerékpárutak és gyalogos-átkelőhelyek szabályozása. Vannak olyan helyszínek, ahol elsőbbséget élvez a kerékpáros, máshol a gépkocsi, és olyan is, ahol a kerékpárosokat stoptábla is figyelmezteti. Egy ilyen környezetben nem könnyű megtanítani a gyermekeket a szabályos közlekedésre, ám szerencsére Nyíregyházán több olyan program is van, melyek keretében már egészen kis kortól elsajátíthatják a szabályokat a gyerekek – hívta fel a figyelmet az ügyvéd. De mi a teendő, ha balesetet szenvedünk, de személyi sérülés nincs, csak anyagi kár?

Hasznos lehet a kamera

– Az első lépés a felelősség megállapítása, amennyiben erről sikerül megegyezni, a dokumentálás és mindezek bizonyítása a legfontosabb a biztosítás és a kárigény érvényesítése miatt. A fedélzeti kamerák használata rendkívül előnyös lehet, hiszen rögzítik az esetleges baleseteket is, s a felvételek később a kárigény érvényesítését is megkönnyíthetik. Különösen igaz ez akkor, ha nincs tanúja az esetnek. Erről azért is kell beszélni, mert előfordult már, hogy valaki elismerte a felelősséget a helyszínen, ám később megváltoztatta az álláspontját, rendőri intézkedés hiányában a biztosító amiatt nem tartotta egyértelműnek a szituációt, és nem fedezte a kárt.

– Nagyon fontos figyelni a baleseti bejelentő helyes kitöltésére, és ha van lehetőség, kérjünk meg tanúkat a helyszínen, hogy később segítsenek nekünk. Az is előfordulhat, hogy rendőri intézkedés szükséges a felelősség megállapítására, ilyenkor eljárás indul, s akár pénzbírság, súlyos esetekben vezetéstől eltiltás is lehet az ügy vége – hangsúlyozta dr. Szőke Norbert. A beszélgetést hamarosan meghallgathatják a szon.hu-n.