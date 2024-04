Forgalomterelés az autópályán

A munkálatok miatt kevesebb a tankolási lehetőség az autópályán.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt tájékoztatása szerint az M3-as autópályán forgalomterelésekre kell számítani ezekben a napokban.

Burkolatjavítás miatt forgalomterelést építettek ki az M3-as autópályán a 175-ös km-nél lévő Polgár csomópont és az M35-ös autópálya elágazása között. A Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták, így a 172-es és a 185-ös km között a Budapest felé vezető oldalon halad a forgalom, irányonként egy-egy sávon. A munkavégzés kapcsán, a 183-as km-nél lévő Görbeházi benzinkutas pihenőt is lezárták. Tankolási lehetőség csak jóval előtte a 142-es km-nél, a Geleji pihenőhelyen van. A munka miatt a Polgári csomópontot is lezárták a Vásárosnamény felé vezető oldalon.

Kálmánháza térségében is dolgoznak a szalkemberek. A 211-es és a 220-as km között szintén a Vásárosnamény felé vezető oldalt zárták le. A forgalom az ellenkező, főváros felé tartó oldalon halad, irányonként egy-egy sávon. Fontos tudni, hogy a munka miatt a 214-es km-nél lévő Kálmánházi pihenő sem használható és a benzinkútra sem lehet kimenni. Akinek tankolnia kell, az kénytelen Nyíregyházára letérni, mert a határig nincs több tankolási lehetőség.