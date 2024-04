A húsvét az idén valódi csodával kezdődött a kisvárdai kórházban.

– Igazán örömteli, különleges esemény történt, egészséges gyermeknek adott életet egy szívátültetésen átesett édesanya a szülészeti osztályunkon. Szívből gratulálunk az anyukának és a családnak! – adta március 30-án ország-világ tudtára közösségi oldalán a Kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház.

Történelmet írt a csapat

Mint írták, az élet olykor felülírja a terveket, így történt ez most is.

A részleteket dr. Egri Erika szülész-nőgyógyász mesélte el lapunknak, aki elöljáróban azt mondta: most, napokkal a baba megszületését követően tudatosult benne, hogy egy egyedülálló, hazánkban, de talán világviszonylatban is példa nélküli szülés volt. Történelmet írtak, s hálás a sors­nak, hogy ebben része lehetett, mert ez valóban csoda.

– A kismama a tervek szerint egy héttel később, a várandóssága 36. hetében utazott volna fel Budapestre, hogy a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet szülészetén adjon életet a gyermekének. A szülési folyamatok azonban már a 35. héten annyira felgyorsultak, hogy a kijelölt budapesti intézménybe nem szállíthatták el őt. Ügyeletes voltam, éjjel két órakor érkezett az anyuka a kórházunkban, és egyértelmű volt, nem jutnak el Budapestig. Amikor kiderült, hogy 15 évvel korábban szívtranszplantáción esett át, úgy véltük, a nyíregyházi kórházban nagyobb biztonságban lehet. Ám a baba jelezte, gyorsan megérkezik – elevenítette fel a történteket a doktornő –, így egyértelművé vált, a kisvárdai szülészeten fog megszületni.

Miután nem Kisvárdán végezték az édesanya terhesgondozását, rövid idő állt rendelkezésre, hogy a mama és a baba állapotáról is a legtöbb információt megtudják.

– Nagyon erős a szíve – mondta megnyugtatólag az anyuka kardiológusa, akivel dr. Egri Erika és a nagyon profi szülészeti csapat – Kocsis Gyöngyi, Batári Barbara, Bodnár-Vaskó Mária szülésznők,

Tarrné Szabó Tünde újszülöttes nővér és dr. Obaid Tariq gyermekorvos – folyamatosan tartotta a kapcsolatot. Császármetszésre sem volt idő, de szerencsére természetes úton, mindenki legnagyobb örömére komplikációmentesen született meg a kicsi, és az anyukánál sem jelentkezett semmilyen probléma.

– Akut helyzetben az ember az azonnali és legjobb megoldásokat keresi, nem tudtuk mi vár ránk, mi történhet szülés közben vagy azt követően. Mindent megtettünk, hogy semmilyen probléma ne történjen – utalt a kihívásra dr. Egri Erika szülész-nőgyógyász, hiszen ilyen szüléssel eddig senki sem találkozott, s akkor még fel sem fogták igazán, mit is visznek véghez.

A legjobb tudásuk, szakmai felkészültségük szerint cselekedtek, és minden rendben volt. Az édesanya és a baba is jól vannak, de kérték, se a nevüket, se más adatot ne adjanak ki róluk, amit az intézmény tiszteletben tart.

– Egyházi kórházként a természetes szüléseket támogatjuk, és felejthetetlen élmény marad, hogy segíthettük ennek a kisbabának a világra jöttét – mondta Hegyi Henrik D. A Szent Damján Görögkatolikus Kórház főigazgatója szerint szakmai szempontból is meghatározó pillanat az életükben, hogy a baba itt született meg.

– Érkezése nemcsak azért különleges esemény, mert nagyon ritka, hogy szervátültetett anyukának születik gyermeke, hanem azért is igazán egyedi, mert természetes úton született. A kismama amellett, hogy korábban ő is új életet kapott egy új szívvel, most ő adhatott új életet egy csodás gyermeknek – tette hozzá az egészségügyi intézmény főigazgatója, s Budapesten is ugyanilyen csodaként élték meg a baba születését.

Egy szív, két élet

– Örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket, hogy intézetünkben 15 évvel ezelőtt szívtranszplantált betegünk nemrégiben egészséges kisgyermeket hozott a világra – osztotta meg az örömhírt a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet is.

Dr. Egri Erika az édesanyával, és az édesanya a kisbabával

Fotó: kórház

– Országunkban elsőként örülhetünk ilyen fantasztikus hírnek, de világszerte is ritkaságnak számít, emiatt különleges jelentőséggel bír – tudatták. – Eredeti terveink szerint a kismama intézetünkben szült volna, hogy megfelelő körülmények között és az esetleges komplikációkra felkészülve azonnal orvosi ellátást biztosíthassunk számára. Az élet azonban közbeszólt, és végül a kisvárdai kórház szülészeti osztályán segítették világra a gyermeket, ahol kivételesen magas színvonalú, igazi csapatmunka volt. A szülést követően az anyuka további vizsgálatokon és megfigyeléseken esett át intézetünkben.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság pedig így fogalmazott: „Tizenöt évvel ezelőtt még senki nem gondolt arra a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben, hogy egyetlen szívtranszplantációval két életet is adnak a világnak. Ez az örömteli esemény most bekövetkezett, nemrég egészséges újszülöttnek adott életet az a hölgy, aki 2009-ben az intézet falai között kapott új szívet.”

A kardiovaszkuláris intézetben elvégzett vizsgálatokat követően egészségesen távozhattak mindketten a kórházból.