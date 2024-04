A kilencvenes évek egyik nagy popsztárja, a nigériai születésű, svéd fogorvos, Dr. Alban ad koncertet Újfehértón április 27-én. A 66 esztendős előadó, akinek olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Hello Afrika, az It’s My Life vagy a Sing Hallelujah!, videó üzenetet is küldött kisvárosi közönségének.