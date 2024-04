Sok nehézség és viszontagság után jól haladnak a nagykállói Kállai Kettős Rendezvényház építésének munkálatai, s pénteken hivatalosan elhelyezték az új intézmény alapkövét. Az épülő komplexum funkciójához méltóan igazi kulturális kavalkád várta a résztvevőket, ugyanis fellépet a 4 For Dance, valamint a művészeti egyesületek és szervezetek, továbbá az oktatási-nevelési intézmények fiataljai. A rendezvényen jelen volt dr. Koncz Zsófia parlamenti államtitkár, dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke, Baracsi Endre alelnök és Horváth Tibor, Nagykálló polgármestere.

Dr. Simon Miklós köszöntőjében arról beszélt, rögös volt az út, de végül megvalósulhat a város évtizedes álma.

Nagyobb kapacitás, kisebb költség

– Egy rendkívül modern épület lesz, ahol a környezetvédelmi szempontok is előtérbe kerülnek. A nagyterem befogadóképessége, és a fellépőket kiszolgáló infrastruktúra nagyobb lesz, mint a korábbi művelődési központban, ugyanakkor az energiafelhasználás és a fenntartási költségek jelentősen kedvezőbbek. A beruházás mintegy 1,6 milliárd forintba kerül, de nem az egyetlen jelentős fejlesztés, ami az elmúlt években történt a városban. Az előző uniós ciklusban 11 pályázat keretében mintegy 3,5 milliárd forintból fejlődött Nagykálló. Megújult az iskola, épült egy inkubátorház, elkészült a rendezvénytér a focipálya mellett, továbbá megújul a Korányi-ház és egy parkoló is készül a kórház mellett – tudatta dr. Simon Miklós, majd arról is beszámolt, a munka nem áll meg, a következő években ennél is több támogatás érkezik a városba.

– Eddig 2,5 milliárd forint értékben nyertek pályázatokat az új ciklusban, de további három-négy beruházás indul el hamarosan. Az egyik legnagyobb beruházás a Budai Nagy Antal Szakközépiskola lesz, amire mintegy 6 milliárd forintot fordít a magyar állam és az Európai Unió – engedett betekintést a közeljövő fejlesztéseibe az országgyűlési képviselő.

Otthonra találnak a rendezvények

– Örömünnep ez a mai nap. Nagykállóról sokaknak a kállai kettős jut eszébe, ami a magyar identitás része, és méltán lehetünk büszkék rá – ezt már dr. Koncz Zsófia árulta el a jelenlévőknek. Kiemelte: minden ember és település életében vannak mérföldkövet, s a rendezvényház megépülése egy ilyen pont Nagykálló történetében.

– Egy igazi közösségi tér lesz a komplexum, amire egy évtizedet várt a lakosság. A városban nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományokra, és arra is, hogy a népi tudást, a művészetet továbbadják a fiatalabb generációnak – hangsúlyozta az államtitkár.

– Hamarosan nem csupán a tárgyiakban, hanem a kulturális életben is nagyot fejlődhet a városunk, ha elkészül az új rendezvénytér. Hamarosan otthonra találhatnak kulturális rendezvényeink, s nyithatunk az új lehetőségek felé is – tudtuk meg Horváth Tibortól. A polgármester beszélt az elmúlt évek nehézségeiről, és arról is, sok elhibázott döntés vezetett ahhoz, hogy késlekedett a központ megépítése.