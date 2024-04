Szilárd burkolattal látják el Nyírbátorban a Sóhordó utca útpadkáját – tette közzé a város önkormányzata. Mint írták, a munkálatok már elkezdődtek, a Debreceni és Kisbogáti utcák közötti szakaszon. A szakemberek a Zrínyi-Sóhordó utcák kereszteződését is átépítik, s emiatt a későbbiekben forgalomterelésre is számíthatnak a közlekedők. Ennek időpontjáról is tájékoztatják majd a lakosságot.