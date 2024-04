Az Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Kht. nyugalmazott kutatómérnökét, dr. Szabó Tibort a hazai gyümölcstermesztés területén végzett példaértékű, öt évtizedes kutatói, nemesítői és szaktanácsadói tevékenységéért Életfa Emlékplakett Ezüst fokozatával tüntette ki március 15-e alkalmából az agrárminiszter.

Dr. Szabó Tibor (81) agrármérnök a magyar kertészet jövőjét felelősséggel formáló kutató, fajtanemesítő, génmegőrző, szaktanácsadó, író és közösségépítő politikus, 2013 óta Újfehértó díszpolgára. Pályafutása során több mint 200 cikket, tanulmányt és konferenciakiadványokban megjelenő dolgozatot publikált. Emellett 67 könyv megírásában vett részt mint szerző vagy társszerző, néhány évvel ezelőtt a kutató-nemesítő-szaktanácsadó mérnök munkásságát is elismerte már Nagy István agrárminiszter is.

Évtizedeken átívelő kutatói munkásságát a magyar kertkultúra öröksége előtti mély alázat jellemzi, amely arra ösztönözte, hogy ne csak annak megóvásában, hanem gyarapításában is részt vállaljon. Ez inspirálta akkor is, amikor bekapcsolódott a dr. Pethő Ferenc által irányított tájszelekciós munkába. A Budapesti Corvinus Egyetemen, 2008-ban PhD-fokozatot szerzett „Az északkelet-magyarországi meggy tájfajta szelekció története és eredményei” címmel írott disszertációjával.

Génmegőrző szerepben

Munkássága során több mint 230 almafajtát vizsgált kollégáival, így lehetősége adódott a gazdálkodók elvárásaihoz igazított, szüreti időben eltérő, a piaci igényeknek megfelelő fajtasor felállítására. Összesen negyvenhét, államilag elismert gyümölcsfajta honosításában, illetve nemesítésében működött közre. A növénynemesítésen kívül a génmegőrzésben is komoly szerepet vállal. A Növénygenetikai Erőforrások Nemzetközi Intézetének tagjaként az alma-, a körte-, a birs- és a naspolyagénbank fenntartását, fejlesztését irányítja az Újfehértói Kutató Állomáson, ahol csaknem ötven éve dolgozik a magyar kertészeti örökség megóvásán.

Társadalmi szolgálata során elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye közéletére irányítja figyelmét. Egyebek mellett részt vállal a vármegye fejlesztését célzó programok kidolgozásában. Négy éven keresztül elnökként támogatta a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat önálló megyei egyesülete, a Jurányi Lajos Egyesület Mezőgazdasági Szakosztályát, és tagja az egyesület Szakmai Tanácsadó Testületének.

Az agrárium szolgálatában

Munkásságát elismerések sora kíséri: a Tudományért emlékérem, a Fleischmann Rudolf-díj, a Holly László-díj után Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára 2017-ben a Magyar Arany Érdemkereszt­tel tüntették ki. Természeti, kertészeti örökségünk védelme dr. Szabó Tibor számára egyet jelent közössége és a magyar agrárium szolgálatával. Ennek a sikeres szakmai munkának az elismerése volt az Újfehértói Kutató Állomás fennállásának 70 éves évfordulója alkalmából 2020-ban átvett Jánossy Andor-díj, miként a 2024. március 15-én neki ítélt Életfa Emlékplakett Ezüst fokozata is.

A legfrissebb elismerését követő érdeklődésünkre a kitüntetett így vall a legutóbbi években elvégzett szakmai munkájáról.

– Az ÉKASZ ügyintézőjeként intézem a szakmaközi szervezetnél rám háruló feladatokat, továbbá dr. Takács Ferenc elnök mellett bekapcsolódom a gyümölcságazati ügyek megoldásába. A Szabolcsi Alma Centrum részmunkaidős alkalmazottja vagyok. A céghez érkező termelői kérdésekre próbálok megnyugtató válaszokat adni, igyekszem problémáikra megoldást találni. Mihamarabb szeretnénk elérni a Szabolcsi Alma Centrum üzembe helyezését, hogy azt követően a kiépülő speciális szaktanácsadási rendszer működésével a térség almatermesztése ismét fellendülhessen.

Mindennapi munkával

– Tevékenyen részt vettem a „Szabolcsi Alma” termék védjegy előkészítésében, ami a térségünkben megtermelt alma minőségének garantálását hivatott demonstrálni, illetve szolgálni. Természetesen egy napra sem hagyom fel azt a tevékenységet, amely végigkíséri egész újfehértói szakmai életemet, továbbra is végzem a Debreceni Egyetemhez tartozó gyümölcsgénbankkal és a vírusmentes törzsültetvénnyel kapcsolatos feladatok irányítását – foglalja össze nyugdíjasként is lankadatlanul folytatott tevékenységét dr. Szabó Tibor.

Itt a vissza nem térő alkalom, hogy a gyümölcstermelők ezrei nevében mi is köszönetet mondjunk annak az elhivatott embernek, akinek fél évszázados termékeny munkája a kertészeti szakma számára kiemelkedő jelentőségű.