A hétvégék, különösen, ha még a hétfő is hozzájuk kapcsolódik, jó lehetőséget adnak a horgászoknak kikapcsolódásra. Igyekezett kihasználni a közelmúlt hosszú hétvégéjét is pecázásra a Tiszalökön élő Pintye Róbert is.

– Eredetileg nem terveztem három-négy napos pecázást, de végül úgy alakult. Először a tiszadobi holtágra mentem ki a feleségemmel, két éjszakát töltöttünk ott, sátrat is vertünk. A passzív horgászatot, a spannolós technikát választottam, és sikerült is megakasztanom 5-6 kilogrammos és 20 kilogrammos harcsát is – elevenítette fel a közelmúlt horgászatát Pintye Róbert.

– Közben kiderült, hogy az egyik barátom, Jávor Dániel Tokaj környékén az élő Tiszánál horgászik, így Tiszadob után odautaztam hozzá, s együtt vártuk a bajszos ragadozók kapását. Csónakból horgásztunk vertikális módszerrel, műcsalit használtunk. Voltak halvesztéseink, de aztán Daninak sikerült fogni egy 10 kilogrammos harcsát. Az élő Tisza után még elmentünk Tiszalökre a Kenyérgyári-holtághoz is, ahol ismét a spannolós módszer kapta a főszerepet. Előtte kerestük a legjobb helyet, s végül jól választottunk, mert ott is fogtunk két darab 5-6 kilogrammos harcsát. A passzív, spannolós horgászatnál élő kishalakat használok csaliként, azokat mindig a helyszínen szoktam megfogni – tudtuk meg Pintye Róberttől, aki ezen a héten hétfőtől szombatig a Nyírségi Catfish Hunters csapat tagjaként a Leveleki-víztározónál vesz részt a Hírös Yacht Tavaszi Harcsafogó Versenyen.

Pintye Róbert az egyik harcsával

Forrás: Fotó: Jávor Dániel