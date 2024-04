Kora nyárias időjárás fogadta azokat a versenyzőket, akik a közelmúltban az apagyi Kenderáztató-tónál részt vettek a vármegyei feederbajnokság első fordulóján.

A megmérettetés iránt nagy volt az érdeklődés, a harminchat induló rekordszámot jelentett. Két hölgy is volt a résztvevők között a vármegyei horgászszövetség első idei megmérettetésén. A halak étvágya hullámzott, így ingadozott a kapások száma. A keszeg és a kárász dominált, de volt néhány ponty és egy pár darab kis harcsa is a kifogott zsákmány között. A három szektorban a versenyzők összesen 242 kg halat fogtak. Az izgalmas versenyen darabszámra is sokat fogtak az indulók, volt olyan versenyző, aki több mint 60 darabot fogott az öt óra alatt – tájékoztatta szerkesztőségünket Vass István Miklós, a vármegyei horgászszövetség versenyszakbizottságának az elnöke.

A végeredmény

1. Sveda Tamás 15,590 kg

2. Papp Dániel12,170 kg

3. Kópis Gábor11,350 kg

4. Sebők Zsolt11,160 kg

5. Bartha András10,849 kg