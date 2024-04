Ingatlanbazár 2 órája

Nagyecseden élne? Itt egy jó árú felújítandó ház!

Telekáron Öné lehet ez az ingatlan, amely 100 négyzetméteres, 3 szobás, így akár több gyermekkel is beköltözhet. Városközponthoz közeli, mégis csendes utcában van. Kell rá költeni, ez nem is kérdés, de álmai otthonává varázsolhatja, ha látja benne a fantáziát. A telek gondozása nem kíván egész embert, így a szabadidejét arra fordíthatja, amire mindig is vágyott!

“Eladásra kínálok Nagyecseden városközponthoz közeli, de mégis egy csendes kis utcában, rendezett környezetben egy összközműves téglaépítésű, cserépfedésű, felújításra szoruló 2 szoba, nappali, konyha-étkező, fürdőszoba, külön WC-s családi házat. A házban gázkonvektoros fűtés van kiépítve, de a gázóra igénylése szükséges. Vezetékes ivóvíz kiépített, használható. A nyílászárók is felújításra szorulnak, régi fa nyílászárók, hőszigetelt üvegezésűek, azonban a kor követelményeinek már nem felelnek meg. A ház helyiségei kisebb felújítással, a hiányosságok pótlásával lakhatóvá tehetők. Az ingatlan jó fekvésű. Az udvaron található egy autóbeálló. A ház kisebb felújítást követően egy szuper otthont jelenthet akár egy három gyerekes család számára is. Az”[...] További jó lehetőségekért keresse fel az ingatlanbazar.hu oldalát! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük.



