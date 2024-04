Bár még csak áprilist mutat a naptár, jól tudjuk, milyen gyorsan szalad az idő, s egy-kettőre itt lesz a nyári szünet. A diáknak akkor jelent igazán pihenést a vakáció, ha aktívan részt vesz valamilyen élménydús programban. Ilyen élménydús programot ígér az idén is a kisvadásztábor, amit az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Szervezete hirdet meg a nyárra. Lesz 6 éves kortól napközis tábor, és lesz bentlakásos tábor is 10–13 éves korú általános iskolás gyermekek számára.

A napközis tábor turnusai: I. turnus: június 24-től június 28-ig; II. turnus: július 1-jétől július 5-ig; III. turnus: július 8-tól július 12-ig ; IV. turnus: július 15-től július 19-ig. A bentlakásos tábor július 22-től július 26-ig lesz.

A tábori turnus 5 napja alatt a gyermekek megismerkednek hazánk vadfajaival, a vadgazdálkodás alapjaival. Kipróbálhatják a vadászat eszközeit. A programok között szerepel többek között nyom­olvasás, fajismeret, íjászat, szimulációs lövészet, terepi foglalkozás vadászterületen. A fiatalok bepillanthatnak a fácán- és tőkésréce-nevelés kulisszái mögé is. A helyszín a buji Vinnai Vadászház lesz, a szervezők a diákok szállítását autóbusszal megoldják. További információ kérhető a +36/20-452-6417-es számon munkaidőben.