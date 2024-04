Mindig a jóra emlékezzenek

A központi ballagás hagyomány Nyíregyházán, ahol pár napja több mint 1140 végzős neve került be a Ballagók Kapcsos Könyvébe, pénteken pedig 15 középiskola 60 diákja vehetett át jelképes ajándékot az ünnepségen Jászai Menyhérttől. Nyíregyháza alpolgármestere köszöntőjében úgy fogalmazott: azt kívánja, hogy amikor búcsúznak a középiskolájuktól mindig a jóra emlékezzenek, azokból merítsenek erőt a nehezebb időszakokban is.

– Az elmúlt években sokat tanultatok, nem csak a tankönyvekből, tanáraitoktól, hanem egymástól is. Itt álltok, készen arra, hogy elinduljatok egy új úton. Fontos döntést hoztatok, amikor arról határoztatok, hogy mivel szeretnétek a jövőben foglalkozni. Ha nem sikerül elsőre a vágyott szakra bekerülni, ne keseredjetek el, mert ahogy a mondás tartja, a hegyre több úton is fel lehet menni, a célokat elérni – inspirálta és biztatta a fiatalokat az alpolgármester.

– A biztos életpályához szükséges alapokat megkaptátok, céltudatosan, szorgalommal, elszántsággal és elhivatottsággal bármit elérhettek – tette hozzá, és köszönetet mondott a szülőknek, az iskoláknak, a pedagógusoknak. Végezetül arra is felhívta a végzősök figyelmét, hogy Nyíregyháza mindig hazavárja őket, ahonnan most óvó szeretettel bocsátják őket útjukra.

Valaminek a lezárása

– Azért nem aggódom az érettségi miatt, mert tavaly megcsináltam informatikából és angolból az emeltszintű érettségit, ez utóbbi 92 százalékos eredményére büszke vagyok – mondta el lapunknak Vass Benedek Károly, a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium végzőse, aki kiemelte az iskola matematika és idegennyelvi oktatását. – Nagyon jó osztályunk van, rengeteg élményt szereztem a Vasváriban, nagyon sokat tanultam és a tanáraim minden akadályon átsegítettek az elmúlt négy évben. Már csak az emeltszintű matematika, a középszintű történelem és magyar érettségi vár rám – jegyezte meg, és elárulta: Hollandiában, a bredai egyetemen szeretne data science-t vagy artificial intelligence-t tanulni.

– Nagyon jó volt kölcseysnek lenni, igaz mi voltunk azok, akik a Covid miatt egy évig szinte csak otthon ültünk, de ennek ellenére nagyon jó évfolyam és összetartó osztályközösség alakult ki – tudtuk meg Szabó Hanna Zsófiától, a Mustárház-Diákpolgármesteri Iroda munkacsoport vezetőjétől, aki a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban érettségizik.

– A ballagás valaminek a lezárása, de egyben valami jónak és másnak is a kezdete. Egyetemre megyünk, vár ránk a nagybetűs felnőtt élet, ami vegyes érzésekkel tölt el. Nem tudjuk mire számítsunk, de én jót remélek az érettségin, meg fogjuk tudni oldani – bizakodott Hanna, aki a Lotz János országos helyesírási versenyen országos 10. helyezést ért el, Reading in English regionális angol nyelvi verseny pedig vármegyei 3. helyen végzett. A diplomácia és a jog érdekli, ezért a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen nemzetközi igazgatási szakán szeretne továbbtanulni, mert ezt a tudást majd jól hasznosíthatja akár itthon, akár külföldön is.