A szolgáltatás minőségének javításához időközönként karbantartási munkálatokat végeznek, így most is, mint ahogy máskor is összeszedjük a lehetséges áramkimaradásokat, hogy ne érjen senkit váratlanul. Az Opus Titász információja szerint tervezett karbantartási munkálatok miatt Nyíregyháza, Nyírpazony, Tiszalök, Tiszavasvári, Szorgalmatos és Mándok egyes utcáiban is több órás áramkimaradás várható május 24-én pénteken. Mutatjuk a listát, hol és mikor kell áramszünettel számolni.

Áramszünet lesz Nyíregyháza, Nyírpazony, Tiszalök, Tiszavasvári, Szorgalmatos és Mándok egyes utcáiban

Fotó: Illusztráció: Shutterstock / Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Áramszünet Nyíregyházán

Május 24.,péntek 8.00-tól 16.00-ig:

Petőfi Sándor utca 2 – 2.

Árpád utca 8 – 9006.

Árpád utca 1 – 13.

Május 24.,péntek 8.00-tól 11.00-ig:

Forgácstanya HRSZ:19708.

Malomhegy Hrsz:1970/4.

. 19703/4

Malomhegy HRSZ:19705/2.

Pengő utca HRSZ:19727.

Forgácstanya HRSZ:19771/5.

Hrsz. HRSZ:19728/9.

Forgácstanya

Csonkás utca HRSZ:02167/14.

Malomhegy 9001 – 9001.

Csonkás utca 20 – 46.

Csonkás utca 9 – 49.

Korona utca 16 – 16.

Forgácstanya 2 – 2.

Forgácstanya 1 – 1.

Malomhegyi út 2 – 2.

Áramszünet Nyírpazonyban

Május 24.,péntek 8.00-tól 11.00-ig:

Malomhegy Hrsz:19728/2.

Malomhegy Hrsz.:19705/1.

Malomhegy Hrsz:19703/1.

Forgácstanya HRSZ 19771/4.

Móricz Zsigmond utca

Alkotmány utca HRSZ:62/2.

Árpád utca HRSZ:900/1.

Vasvári Pál utca 26.

Alkotmány utca 2 – 18.

Alkotmány utca 1 – 17.

Móricz Zsigmond utca 2 – 2178.

Móricz Zsigmond utca 1 – 5.

Béke utca 2 – 36.

Béke utca 1 – 45.

Iskola utca 2 – 10.

Iskola utca 1 – 15.

Csonkás utca 43 – 43.

Szabadság utca 2 – 18.

Szabadság utca 1 – 5.

Vasvári Pál köz 2 – 2.

Vasvári Pál köz 1 – 1.

Árpád utca 110 – 172.

Árpád utca 97 – 147.

Vasvári Pál utca 2 – 26.

Vasvári Pál utca 1 – 23.

Blaha Lujza utca 18 – 40.

Blaha Lujza utca 19 – 37.



Május 24.,péntek 8.00-tól 14.00-ig:

Széchenyi utca 2 – 6.

Széchenyi utca 1 – 11.

Árpád utca 40 – 108.

Árpád utca 43 – 93.

Blaha Lujza utca 2 – 16.

Blaha Lujza utca 1 – 17.

Áramszünet Tiszalökön

Május 24.,péntek 8.30-tól 16.30-ig:

Aranypatak utca HRSZ:2566.

Napfény utca 18-20 HRSZ:2255.

Széchenyi sétány 2 – 4.

Széchenyi sétány 1 – 5.

Sólyom utca 2 – 4.

Sólyom utca 3 – 3.

Kagyló utca 2 – 26.

Kagyló utca 1 – 17.

Hársfa utca 2 – 24.

Hársfa utca 1 – 23.

Széplak utca 2 – 58.

Széplak utca 1 – 45.

Napfény utca 4 – 22.

Napfény utca 1 – 19.

Tábor utca 2 – 24.

Tábor utca 1 – 15.

Vásárhelyi Pál utca 8 – 8.

Vásárhelyi Pál utca 11 – 11.

Vásárhelyi sétány 2 – 18.

Vásárhelyi sétány 3 – 17.

Nyárfa utca 2 – 34.

Nyárfa utca 1 – 33.

Fagyöngy utca 2 – 20.

Fagyöngy utca 1 – 19.

Aranypatak utca 4 – 98.

Aranypatak utca 1 – 97.

Keleti utca 2 – 8.

Keleti utca 1 – 5.

Liliom utca 2 – 24.

Liliom utca 1 – 21.

Cserfa utca 2 – 24.

Cserfa utca 1 – 21.

Avar utca 2 – 36.

Avar utca 1 – 39.

Fövény utca 2 – 12.

Fövény utca 1 – 11.

Tiszavirág utca 2 – 22.

Tiszavirág utca 1 – 21.

Kossuth utca HRSZ:1339/1.

Kossuth utca HRSZ:1339/1.

Kossuth utca HRSZ:1339/1.

Kossuth utca 55-57.

Kossuth utca 51-53.

Kossuth utca 54-58.

Kossuth utca 51-53.

Kossuth utca 55-57 1 A

Kossuth utca 55-57 Hrsz:1685/5.

Kossuth utca HRSZ:1680/2.

Kossuth utca 40 – 86.

Kossuth utca 45 – 147.

Vörösmarty Mihály utca 2 – 6.

Vörösmarty Mihály utca 1 – 15.

Honvéd utca 15 – 15.

Bocskai utca 2 – 2.

Bocskai utca 1 – 17.

Csokonai Vitéz Mihály utca 2 – 22.

Csokonai Vitéz Mihály utca 1 – 15.

Ady Endre utca 2 – 8.

Ady Endre utca 1 – 1.

Arany János utca 8 – 16.

Arany János utca 13 – 37.

Áramszünet Tiszavasváriban

Május 24.,péntek 8.30-tól 16.30-ig:

Bajcsy Zsilinszky Endre utca Vásártér út sarok

Pethe Ferenc utca 20 – 44.

Pethe Ferenc utca 27 – 39.

Vásártér út 2 – 40.

Vásártér út 1 – 41.

Szántó utca 1 – 1.

Károly Róbert utca 2 – 14.

Károly Róbert utca 1 – 15.

Babits Mihály utca 13 – 13.

Petőfi utca 90 – 126.

Petőfi utca 59 – 89.

Vízmű utca 2 – 18.

Állomás utca 2 – 40.

Kazinczy Ferenc utca 4 – 4.

Fecske köz 2 – 10.

Bajcsy Zsilinszky Endre utca 84 – 102.

Bajcsy Zsilinszky Endre utca 59 – 73.

Sopron utca 4200 – 4200.

Csokonai utca 1 – 1.

Királytelki utca 6 – 6.

Május 1. utca 14 – 24.

Május 1. utca 21 – 27.

Bessenyei György utca 2 – 12.

Bessenyei György utca 1 – 7.

Áramszünet Szorgalmatoson

Május 24.,péntek 8.30-tól 16.30-ig:

Közép utca HRSZ:311.

Hrsz. HRSZ:758.

Közép utca HRSZ:404459.

Virág utca HRSZ:429.

Határ utca 3905/5 hrsz.

Klapka György utca 35-37 HRSZ:217.

Galamb utca -Közép u. sarok

Sugár utca HRSZ:401.

Pacsirta utca HRSZ:42.

Mező utca HRSz 20-21.

Mező utca Akác u. sarok

Mező utca HRSZ:364/20 Mező utca Sugár u sarka

Galamb utca 2 – 24.

Galamb utca 1 – 39.

Körte utca 2 – 64.

Körte utca 1 – 25.

Perczel Mór utca 2 – 24.

Perczel Mór utca 3 – 21.

Szőlő utca 2 – 14.

Szőlő utca 1 – 9.

Pacsirta utca 2 – 50.

Pacsirta utca 1 – 45.

Közép utca 1 – 11.

Virág utca 2 – 10.

Virág utca 1 – 19.

Határ utca 4 – 6.

Határ utca 3 – 3905.

Mező utca 2 – 100.

Mező utca 1 – 49.

Munkácsy Mihály utca 2 – 52.

Munkácsy Mihály utca 1 – 45.

Klapka György utca 2 – 40.

Klapka György utca 1 – 43.

Sugár utca 4 – 44.

Sugár utca 1 – 35.

Áramszünet Mándokon

Május 24.,péntek 8.30-tól 16.30-ig:

Arany János utca 44 – 78.

Arany János utca 33 – 77.

Szent István tér 4 – 10.

Szent István tér 1 – 9.

Honvéd utca 2 – 70.

Honvéd utca 1 – 89.

Dózsa György utca 7 – 17.