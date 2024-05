Vidám és felszabadult végzősökkel telt meg hétfő délután a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Központi Képzőhelye, ami így, május második hetében azért tűnhet furcsának, mert a vizsgákat jóval később tartják. A fiatalok mosolya mégis őszinte volt, a 41 diák nagy részének ugyanis nem kell vizsgáznia: olyan kiváló eredményt értek el a tanulmányi vagy szakmai versenyeken, hogy mentesülnek az év végi számonkérés alól – megdolgoztak tehát azért, hogy év végén már ne kelljen a tankönyveket bújniuk.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum életében már régi hagyomány, hogy minden évben május elején megrendezik a Szakképzés Ifjú Tehetsége gálát – nem volt ez másként az idén sem. A hétfői eseményen 41 olyan tanulót köszöntöttek, akik országos megmérettetésen elért eredményükkel tovább emelték iskolájuk és az SZC presztizsét.

A fiatalok az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen, a Szakma Kiváló Tanulója versenyen, az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén és más országos megmérettetésen értek el kiváló eredményt. Számos dobogós helyezést hoztak haza a centrum iskoláinak diákjai, sőt, az ország legjobb vízügyi technikusát – Vajsz Emese Vanda, ÉVISZ – és villanyszerelőjét – Bartha Tamás, Wesselényi – is itt képezték. Ugyancsak nagy büszkeség, hogy Andrejkovics Gergő a gépjármű mechatronikai technikusok, Horváth Gábor pedig az autóelektronikai műszerészek között (mindketten a Bánki diákjai) lett 2. az OSZTV-n, a szintén bánkis Szabó Áron pedig a 3. helyen végzett a gépjármű mechatronikai technikusok versenyében.

Nyíregyháza hazavár

– Ti vagytok a jövő! Most tehetséges diákok vagytok, pár év múlva pedig kiváló szakemberek lesztek – így fogalmazott dr. Kovács Ferenc, a megyeszékhely polgármestere és hozzátette: a szakképző intézmények olyan képzést biztosítanak, amire bátran építhetnek a diákok.

– Az ehhez hasonló rendezvények igazolják, hogy ezekbe az iskolákba tehetséges és szorgalmas tanulók járnak, mi pedig abban bízunk, hogy ha el is sodor benneteket az élet, visszatértek Nyíregyházára. Tudjuk, hogy ehhez jól fizető, stabil munkahelyekre és a lakhatás megoldására van szükség – a város mind a két területen jól áll. Az ipari parkban pár éven belül több ezer új munkahely jön létre, és óriási szükség lesz kiváló szakemberekre, ezért abban bízunk, hogy itt képzelitek el a jövőtöket – mondta a polgármester.

Örültek az üzeneteknek

– Az április és a május nemcsak a végzős diákok számára izgalmas és feladatokkal teli időszak, de a pedagógusok, intézményvezetők életében is, mi pedig talán még nálatok is jobban izgulunk, hogy sikerrel vegyétek az akadályokat – ezt mondta Gurbánné Papp Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója, aki többször is elmondta: nagyon büszkék a tehetséges, sikeres diákjaikra.

– Éppen egy igazgatói értekezleten ültünk, amikor az OSZTV és az SZKTV eredményhirdetését tartották, amikor egyszercsak elkezdtek pittyegni a telefonok: sorra jöttek az üzenetek a kiválóbbnál kiválóbb helyezésekről. Ezek azok a pillanatok, amikor elfelejtjük a mindennapok nehézségeit, s amikor látjuk a munkánk eredményét. Tudjuk, hogy az ország más részein és külföldön is keresik a jó cukrászokat, villanyszerelőket vagy autófényezőket, de azt remélem, hogy Nyíregyházán maradtok és megtaláljátok itt a számításotokat – tette hozzá a főigazgató.

Már nem kell izgulniuk

Az SZC Vásárhelyi Pál Technikumának végzőse, Vajsz Emese Vanda lapunknak elmondta: úgy ment el a döntőn a szóbelire és a vizsga gyakorlati részére, hogy tudta: az ő írásbelije lett a legjobb. Ettől függetlenül izgult egy kicsit, de annak, hogy az elmúlt öt évben rengeteget tanult, végül learathatta a gyümölcsét, és ő lett az ország legjobbja a vízügyi szakmacsoportban. A fiatal lány vízépítő mérnök szeretne lenni, s mint mondta, nagy könnyebbség, hogy mentesült a technikusi vizsga alól. Bartha Tamásnak sem kell már izgulnia: a villanyszerelők között ő nyerte meg a Szakma Kiváló Tanulója versenyt, így minden vizsga alól felmentése van. Azt mondta, nehéz volt a döntőben kapott feladat, de ahogy fogalmazott: olyan jó szakmai alapokat kapott a Wesselényiben, hogy ez sem okozott neki gondot. A gálán mind a 41 diákot külön köszöntötte dr. Kovács Ferenc, Gurbánné Papp Mária és Pájer Attila kancellár.