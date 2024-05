A Fidesz-KDNP országjáró fóruma Nyírkátára érkezett, ahol Dömötör Csaba parlamenti államtitkár és Schaller-Baross Ernő európai parlamenti képviselő volt a vendég. A rendezvényen jelen volt dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő is, aki szerint nagy gondban van Nyírkáta.

– A település csődközelben van, fizetésképtelen, az adóssága mintegy 200 millió forintra tehető, ezért sürgősen tenni kell valamit. Sajnos Európában sem jobb a helyzet. Nap mint nap láttuk, mennyien menekültek Ukrajnából, a háború elől. Tőlük is tudjuk, milyen szörnyűségek vannak odaát. Ezt hazánknak mindenképpen el kell kerülni, azonban az EU vezetése nem ebbe az irányba tesz lépéseket – hangsúlyozta dr. Simon Miklós.

Válaszúthoz ért Európa

– Az európai politikában rendkívül nagy mozgások vannak jelenleg. Ennek egyik oka, hogy Európa válaszúthoz érkezett – mondta el a jelenlévőknek Dömötör Csaba. Hozzáfűzte: a háború kezdetén ő is elutazott a magyar-ukrán határra, és a beszámolókból értesült a szörnyűségekről.

– Azóta a folyamatok sajnos nem a békekötés irányába tartanak, sokkal inkább a háború kiterjedését segítik elő. Fokozzák a fegyverszállításokat, holott Európa eddig sem adott keveset, a pénzügyi segélyekről már nem is beszélve. Ezt a pénzt a európai polgárok javára is lehetne fordítani az esztelen gyilkolás helyett – hívta fel a figyelmet a parlamenti államtitkár, aki arról is beszélt, az agrárpolitikában is forr a levegő az EU intézkedései és a beáramló ukrán termékek miatt.

– A döntéshozóknak az sem számított, hogy Európa-szerte tüntettek a gazdák. Már a nagy nyugati államokban is betelt a mezőgazdászoknál a pohár, és a hazai gazdák sem véletlenül demonstráltak a közelmúltban Záhonynál – tette hozzá.