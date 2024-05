– Nemrég a Mátészalkai Szakképzési Centrummal írhattunk alá hasonló együttműködési megállapodást, most a kisvárdaival tesszük ez, azért, hogy Kisvárda, Csenger, Fehérgyarmat és Záhony mentőállomása meg tudjon újulni. Ez az együttműködés példaértékű az országban, s más vármegyékben is gondolkodhatnak hasonló kezdeményezésekben – biztatta bajtársait és a szakképzési intézményeket összefogásra, közös gondolkodásra dr. Csató Gábor.

Megújuló mentőállomás

Az Országos Mentőszolgálat főigazgatója a csütörtöki, a kisvárdai mentőállomáson megtartott aláírási ceremónián kiemelte, hogy ez a társadalmi felelősségvállalás legszebb példája.

– A szakképzés, ami a jövőnket biztosítja és a fiatalok tudását adja, együttműködik egy olyan hivatás és az én bajtársaim környezetének, munkakörülményeinek megújításában, ami a lakosság érdekeit, egészségüket, jövőbeni biztonságukat is szolgálja. A főigazgató kifejtette, hogy a megállapodás értelmében a diákok a szakképzés ideje alatt szakmai gyakorlatot szerezhetnek a mentőállomásokon, kisebb és nagyobb felújítási munkákat végezhetnek el, amelyhez az eszközöket és szükséges anyagokat a mentőszolgálat biztosítja, a tudást, a technológiát és a munkát pedig a szakképzési centrum diákjai adják – részletezte dr. Csató Gábor, aki elmondta: az együttműködés eredménye minden bizonnyal a bajtársai megelégedését is szolgálja majd, s a mentés hatékonyságához is hozzájárulhat.

– Csak a kisvárdai mentőállomás bajtársai évente 6000 esetet látnak el a környező településeken az életmentés területén, bőven megérdemlik, hogy még szebb és még jobb körülmények között végezhessék a feladatukat fogalmazott a főigazgató.

Tudás és gyakorlat

– Együttműködéssel lehet a legmagasabb szintű munkát végezni – hangsúlyozta Leleszi Tibor. Kisvárda polgármestere kiemelte, több mint egy évtizedig tanított, így pontosan tudja, milyen fontos a diákok számára szakmai gyakorlatot szerezni, az pedig különlegesség, hogy ezt a mentőállomáson tehetik meg. Megemlítette a közvetlen szomszédságban épülő rekreációs parkot is, ahol a mentőállomás dolgozói, akinek köszönet jár az áldozatos munkájukért, és családtagjaik is pihenhetnek és kikapcsolódhatnak.

– Van gyakorlatunk ilyenfajta partnerségben, korábban volt más állami fenntartásban lévő intézményből felkérésünk, hogy ilyen feladatokat elvégezzünk. A visszajelzések pozitívak, s köszönjük a mentőszolgálattal közös lehetőséget és bizalmat – ezt már Matus Attila, a Kisvárdai Szakképzési Centrum kancellárja mondta, aki szerint a társadalmi szerepvállalás ezzel most magasabb szintre lép.

– Ez nem csupán egy intézményről szól, hanem az ellátási területünkön lévő valamennyi mentőállomásról – tette hozzá, s lapunk kérdésre kifejtette: a szakképzési centrumukhoz öt intézmény tartozik, több mint 3200 diákjuk közül főként az építőipari ágazatban, szakterületen tanulók – többi között a kőművesek, festők, burkolók – munkájára lesz szüksége a mentőállomásokon.

– Azért is örülünk ennek a lehetőségnek, mert azok a diákjaink, akik nem duális képzésben vesznek részt, azok nem az iskola falai között, hanem itt szerezhetnek majd szakmai gyakorlatot, de akár vizsgafeladat is lehet egy-egy munka elvégzése – mondta a kancellár, aki örömmel számolt be arról, hogy a fiatalok közül egyre többen döntenek úgy: szakmát tanulnak, s felnőtt, valamint a technikusképzésben is egyre többen tanulnak az intézményeikben.

Önkéntességért mozijegy

Társadalmi szerepvállalásban megvalósuló állagmegóvás célú önkéntes munkavégzés – ismertette a megállapodás pontos címét dr. Seszták Miklós. A térség országgyűlési képviselője rámutatott, itt azt tanítják meg a fiatalokkal, hogy a munkájuk hasznos, amivel értéket teremtenek vagy tartanak fent, akkor is, ha önkéntesen végzik a feladatot.

– Ez fontos a mentőszolgálatnak, hiszen némi terhet levesz a vállukról, és fontos a szakképző iskoláknak is – hangsúlyozta a képviselő, aki ekkor jelentette be: jutalom is jár az önkénteseknek.

– Az önkormányzat és a Segítő Kezek Alapítványnak köszönhetően minden diák, akik itt részt vesznek az önkéntes munkavégzésben egy-egy mozijegyet kapnak, ami tovább erősítheti a közösséget, az összetartozást, de egyben elismerés is – mondta, s végezetül azt kívánta, az OMSZ főigazgatója hasonló okból nagyon sok szakképzési centrumba jusson el, mert a cél nemes, jó és hasznos.