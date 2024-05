Óriási sikítás rázta meg a Váci Mihály Művelődési Központ környékét pénteken reggel, ugyanis így kezdték el a gyerekek a rekordkísérletet. Színes krétákat ragadtak, és vidám rajzokkal borították be a kulturális központ körüli területet. Ezt a különleges programot az Rotary Club Budapest-Metropolitan szervezte, melybe bevonták a nyíregyházi Kazinczy Ferenc Tagintézményt, ahol a Rotary család legfiatalabb tagjaként EarlyAct Club működik, valamint a Nyíregyházi Interact Club tagjait is. Még egy különlegessége volt az eseménynek: ép és fogyatékkal élő gyerekek közösen rajzoltak.

A rekordot Gál Gábor indította el és hitelesítette.

Fotó: Gazdag Mihály

A megnyitón Juhász Annamária a Rotary Club Budapest-Metropolitan kommunikációs vezetője köszöntötte a résztvevőket, és kifejezte örömét, hogy a tegnapi égszakadás után gyönyörű napsütésben meg tudják rendezni ezt a kísérletet. Elmondta, hogy a Budapest-Metropolitan az a klub hazánkban, amelyik Magyarország területén bárhol tud társadalmi projekteket megvalósítani, hiszen mindenhol vannak tevékenyen működő tagjaik.

Diczkóné Untener Mónika a nyíregyházi Rotary klub volt elnöke, jelenleg az országos EarlyAct klub elnöke reményét fejezte ki, hogy sikerül megdönteni az eddigi dunántúli rekordot. – A mostani létszám alapján már sejthető, hogy új rekordot állítunk fel közösen, de ez majd csak akkor lesz hiteles, ha egyszerre elkezdik a rajzot az iskolások, és befejezés után pedig megkapjuk a hitelesítést – mondta Diczkóné Untener Mónika, és felsorolta, hogy a legnagyobb létszámban a Kazinczy iskola vesz részt a rajzolásban, a Szabó Lőrinc Általános iskolából több mint százan érkeztek, az Eötvös iskolából két osztály, valamint a Bárczi és Ridens tanulói is krétát ragadnak és hozzájárulnak a sikerhez.

Hazai rekord

Gál Gábor a magyarországi rekordok regisztrátora indította el hivatalosan a kísérletet, majd figyelte a gyerekeket, hogy mindenki valóban rajzol-e, és folyamatosan dokumentálta a történéseket. Közben elmesélte, hogy az eddigi aszfaltkrétarajz- rekordot Dunántúlon állították fel. – Akkor kicsivel többen mint háromszázan vettek részt a kísérletben, így bátran mondhatom, hogy dupla annyi létszámmal most Nyíregyháza veheti át a pálmát. A világrekord ebben 8400 fő, amit hazánkban elég nehéz lenne kivitelezni, de ez a mai teljesítmény is nagyon dicséretes – mondta Gál Gábor, és elmesélte mosolyogva, hogy Gödön állították fel a hazai kézfogásrekordot, 5 kilométernyi ember fogott egyszerre kezet, akik remélték, hogy ezzel Guinness-világrekordot állítottak fel. Azonban Indiában néhány évvel ezelőtt 724 kilométernyi volt a kézfogásrekord. Felhívta a figyelmet arra is, hogy nagyon büszkének kell lennünk a hazai rekordokra, hiszen kis országként nagy tetteket hajtunk végre. Nyíregyházán utoljára pedig egy patchwork kiállításon és rekordon vett részt öt évvel ezelőtt.

A Ridens diákjai is elmerültek az alkotásban

Fotó: Gazdag Mihály

Érzékenyítés

A teljes Kazinczy iskola, közel ötszáz diák vett részt a rekordkísérletben. Majorosné Soltész Erika a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményének tanítója mesélte el, hogy a Rotary volt elnöke, akinek a fia is ebbe az iskolába jár, és Diczkóné Untener Mónika, aki pedig kolléganője, találták ki ezt a rekordkísérletet. – Nagyon várták már a gyerekek, akik mindenféle versenyt nagyon szeretnek. Izgatottak, és komoly kihíváskánt élik meg. Fontos volt számunkra az érzékenyítés is, előre felkészítettük a diákjainkat arra, hogy fogyatékkal élő gyerekek is lesznek a rendezvényen. Nagyon jól esett, amikor a kazinczysok azt mondták, hogy szeretnék megfogni egy-egy fogyatékkal élő gyerek kezét ha kell, és együtt elérni a sikert – mesélte Erika néni. Szásziné Rácz Judit a Ridens iskola pedagógusa szerint kölcsönösen jó, ha ép és fogyatékkal élő gyerekek együtt vannak, erre lehetőséget adó rendezvényekre mindig elmennek. Így megismerhetik egymást a gyerekek, ezeken az eseményeken egyformán fontos mindenki. Az iskolában is szoktak érzékenyítő programokat tartani. A közel 190 fős iskolából most 30 diák fogott krétát, és tette le a lenyomatát az aszfaltra. Az csokisuliból két osztály érkezett, miközben készítették a járdán a csodálatos rajzokat, Farkas Attiláné az Eötvös Iskola pedagógusa elmesélte, hogy az egyik szülő hívta fel a figyelmüket erre a rekordkísérletre. Az intézmény igazgatója is támogatta ezt a kezdeményezést, így már a rajz órákon is nagy lelkesedéssel készültek a gyerekek.

Rekorddiploma

Nem is kellett sokáig várni, egy óra alatt 1200 négyzetméter egybefüggő gyönyörű aszfaltrajz díszítette a kijelölt területet. Napocskák, virágok, fák, hegyek, völgyek, gitár, pillangók és számos kedves alkotás segítette az új rekord létrejöttét. A nagy bejelentést ismét óriási taps és sikítás követte: május 24-én új magyarországi rekordnak lehettünk tanúi, egy időben, egyszerre, egy helyen aszfaltra rajzoló gyerekek rekordja: 665 fő. A diákok a talpuktól a fülük tetejéig krétásak voltak, de senki nem bánta, vidáman nevetgéltek egymáson, és boldogan mentek haza a rekorddiplomával a kezükben.