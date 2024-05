Gyereknap, Rotary, ajándékok

– A Bárczi-iskola csütörtökön a Bujtosi-tónál tartja gyereknapi rendezvényét, amire szervezetünk is meghívást kapott. természetesen nem érkezünk üres kézzel, nyalókával és mosolygó palacsintával kedveskedünk a 230 diáknak. Pénteken a Göllesz-napokra vagyunk hivatalosak. Ide alapanyagokat viszünk, ugyanis minden tanulójának pizzát süt az iskola a saját konyhájában. A desszertről is a Rotary gondoskodik, 160 palacsintával lepjük meg a fiatalokat. A Ridensben május 30-án tartják a gyereknapot, amire a nyíregyházi klub is készül, hiszen némi édesség kíséretében végre átadhatjuk a pályázati eszközöket – sorolta Petruska Erika.

Nyíregyháza alpolgármestere, dr. Ulrich Attila is köszöntötte az aréna versenyzőit.

– Ez már a nyíregyházi Rotary és a sportcentrum hatodik közös integrált vetélkedője. A gyerekekben erős a versenyszellem, mindent megtesznek a győzelemért, ezért nagyon fontos, hogy a oda-vissza támogassák egymást az egészséges és valamilyen hátránnyal küzdő diákok. Ennek a rendezvénynek leginkább az adja a szépségét, hogy itt találkozik két, azonos korosztályú társadalmi csoport, ami különböző szinten teljesít, ugyanakkor azzal, hogy vegyes csapatokban versenyeznek, mindenkinek megvan az esélye a győzelemre.

Mindent beleadnak

Az intézmények igazgatói a partvonalon szurkoltak a csapatoknak. Harasztiné Laczkó Beáta, a Nyíregyházi Göllesz Viktor Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény vezetője kérdésünkre elmondta: örömmel fogadták el a Rotary Club Nyíregyháza meghívását ebben az évben is.

– A legtöbb sportvetélkedőn az iskolák külön-külön indulnak, itt azonban valóban vegyes csapatokba sorsolva, együtt teljesítik a számokat. Azt gondolom, hogy a mindennapos testnevelés és a tömegsport lehetővé teszi azt, hogy a gyerekek már a tanítási órákon felkészüljenek a megmérettetésre, amit már nagyon vártak. Két testnevelő és egy gyógypedagógiai asszisztens kísérte el a húsz tanulónkat, akik mindent beleadnak a feladatok során.

Az igazgató hozzátette: nagyon sok rotarys programon vesznek részt, így a gyerekek év közben többször találkoznak fogyatékkal élő kortársaikkal. S ha barátságok nem is szövődnek közöttük, jó ismerősként köszöntik egymást.