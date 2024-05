A gyári lakótelep szívében, szép zöld övezetben, hatalmas fák árnyékában ad helyet a kisgyermekeknek a városban csak „retró vagy piros ovinak” nevezett intézmény, ami már csak a feliratában őrzi egykori jelzője színét.

– Ünnep, amikor egy város életében a fejlődésről, a pozitívumokról beszélhetünk – vélekedett Szőke Zoltán. Tiszavasvári polgármestere, aki rövid időutazásban visszatekintett 2018-19-re, amikor városvezetőként azzal szembesült, milyen nagy kihívásokkal küzd a város. Ezek közé tartozott a negyven évvel ezelőtt, 1983 és 1985 között épült Varázsceruza óvoda is, mely az évtizedek alatt nagyon kevés törődést, karbantartást kapott, tönkrement kazánok, lyukas vízvezetékek, szétmáló ablakok jelezték, már nem odázható tovább a felújítás.

Régi álom vált valóra

– Belügyminisztériumi 40 millió forintos pályázati támogatásával és 7 millió forint önerővel elkezdődhetett a részleges felújítás, szigetelést kapott az épület, kicserélték a belső nyílászárókat, akadálymentesített mosdót alakítottak ki és napelemeket szereltek fel, ám ez csak részeredmény volt – sorolta a kronológiát a polgármester, s a sikeres TOP-os pályázat 2021-ben és az elnyert több mint 113 millió forint már lehetővé tette a teljes megújulást, melynek jelképes átadását – hiszen az óvodát már birtokba vették a gyerekek – csütörtökön tartották meg. Az ünnepségen Szőke Zoltán azt mondta, ma már 21. századi körülmények között, modern épületbe járhatnak a gyerekek, akik új eszközöket, játékokat is használhatnak. A négy csoportszobás, 75 gyermek befogadására alkalmas óvodába jelenleg 69-en járnak, s a sajátos nevelési igényű gyerekeknek van egy fejlesztőszobája – mutatta be az épületet Moravszki Zsoltné, a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény igazgatója, s hozzátette: nagy álmuk vált valóra ezzel a fejlesztéssel, s büszkén mondhatják el, hogy a hozzájuk tartozó mind a négy óvoda teljesen megújult, ez pedig nemcsak a gyerekeknek jelent rendezett, barátságos környezetet, hanem az óvodapedagógusoknak, pedagógiai asszisztenseknek, dajkáknak is jobb munkakörülményeket.

– Fontos szempont a nevelési programunkban, hogy a gyerekek szeressenek óvodába járni, a modern környezetben jobban érzik magukat, a játékhoz, a fejlődésükhöz és tanulásukhoz minden feltétel adott, ez a szakmai munkánkat maximálisan segíti – emelte ki az igazgató.

A város előre halad

Egy picit nosztalgiázott köszöntőjében Román István, amikor a névadó Varázsceruza című rajzfilmről mesélt.

– Bár lenne egy olyan varázsceruzánk mint a mesében a kisfiúnak, de az élet sajnos nem ilyen, minden eredményért, minden sikerért nagyon keményen meg kell dolgozni, azonban a befektetett munkának mindig meglátszik az eredménye – mutatott az épületre a vármegyei főispán, és hozzátette: egy település akkor tud fejlődni, problémákat megoldani és előre haladni, ha megvan az összefogás és az akarat, ami Tiszavasváriban megtörtént – mondta a főispán, aki előre vetítette, hogy hamarosan átadják a városban a kibővített kormányablakot.

– Az óvoda nagyon lényeges, de nem elégséges feltétel ahhoz, hogy a kicsiknek boldog gyermekkora legyen – mondta Seszták Oszkár. A vármegyei közgyűlés elnöke nagyon örült, amikor egy topos kiírással végre sikerült a támogatást megszerezni az intézmény felújításának folytatásához és befejezéséhez.

– Biztos vagyok benne, hogy a TOP Pluszban a következő években is hasonló beruházásoknak örülhetünk majd Tiszavasváriban is. Ez egy olyan módon nevesített település a vármegyei fejlesztési programban, amely ugyan nincs a határ szélén, de a régi nagyipar leépülésével komoly fejlődési kihívásokkal szembesülnek. Ezek leküzdése nagy kihívás a városvezetésnek, az eredmények jó irányt mutatnak, ám további erőfeszítésekre van szükség, ebben pedig partner lesz a vármegyei közgyűlés – ígérte az elnök.

Ők jelentik a jövőt

– Ez a mai nap a gyerekekről szól, ők jelentik a város, a vármegye és az ország jövőjét – hangsúlyozta dr. Vinnai Győző. A térség országgyűlési képviselője azt mondta, aki bölcsődét, óvodát épít, újít fel az a jövőt építi. Emlékeztetett rá, hogy a 3 éves kor feletti gyerekeknek hazánkban kötelező óvodába járni, a 3-6 közöttiek 96 százaléka óvodás. – Ezek az évek meghatározóak a gyerekek életében, akkor alakul ki a személyiségük és a szocializációjukban is fontos időszak ez, amihez a korszerű, jól felszerelt intézmények is hozzátartoznak – mondta dr. Vinnai Győző, aki elismeréssel szólt az óvodapedagógusok munkájáról is. – Ha az oktatási, nevelési intézmények rendben vannak, az fontos tényező az elvándorlás megállításában, a népesség megtartásában – fejtette ki az országgyűlési képviselő, s rámutatott az egyre javuló foglalkoztatási adatokra, a munkahelyteremtés fontosságára, s mint megjegyezte: a turizmus és turisztikai ágazat újabb lehetőségeket teremthet a városnak.