Több mint három évtizedes hagyomány már, hogy együtt köszönti az új esztendőt a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és Majorette Csoport, valamint a megyeszékhely zeneszerető közönsége. Tavaly a vírushelyzet miatt elmaradt az újévi koncert, 2022. január 1-jén, szombaton 17 órától azonban visszatérhetnek a hangszeres zene rajongói a nyíregyházi Continental Aréna lelátójára.

– Bevallom, az előző évben megrázó volt egyedül állni a küzdőtéren és felkonferálni, hogy a járvány miatt a várt élő koncert helyett egy, az elmúlt időszak legsikeresebb produkcióiból összeállított válogatásműsorral tudunk csak kedveskedni a nézőknek. Dupla öröm tehát a 34. Újévi koncertre készülni – árulta el hétfői sajtótájékoztatóján Bakó Levente karmester, Liszt-díjas trombitaművész.





Ricky Martin és Shakira



– Suppé üdítő, végtelenül kedves és szórakoztató Pikk dáma nyitányával kezdünk. Nagyon örülök, hogy a klasszikus keringőt most is repertoárra tűztük, mert így újra láthatjuk a Marján Klára vezette Nyíregyházi Táncklub művészeinek csodálatos előadását. Természetesen a három mazsorettcsoportunk is színpadra lép. A legkisebbek, a Csillagok Az oroszlánkirály egyik népszerű dalára, a Kék delfinek, akik már a nagyok közé készülnek, az olasz Bella Ciao-ra fognak táncolni. A Tűzmadarak három számmal készülnek: egy operettel, a Stux, maga vérbeli párizsi lett című dallal, valamint a szünet után egy látványos meglepetés koreográfiát láthat a közönség.

– Ricky Martin, Shakira és Gloria Estefan legismertebb slágereire készült koreográfiák mellett a zenekar egy remek párizsi egyveleggel készül, aminek üde színfoltja lesz a jól ismert és szeretett Csernák Tibor tangóharmonika-játéka. A 34. Újévi koncertet a már megszokott, nagy finálé zárja majd – ismertette Bakó Levente karnagy, aki szeptember 1-jétől a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium zenekari gyakorlat tanára. Az iskola azon fa- és rézfúvós, valamint ütő szakos diákjai, akik részt vesznek a nagyzenekaros próbákon, szintén fellépnek a koncerten.





Védettségi igazolvány és maszk



Jegyeket a nyíregyházi Sky Travel Utazási Irodában, illetve 2022. január 1-jén 15 órától a Continental Arénában válthatnak az érdeklődők. A koncerten védettségi igazolvány felmutatása és maszk viselése kötelező.