Erdő közepében járok címmel Vári István vadászíróval találkozhatnak az érdeklődők január 20-án 16 órától a kisvárdai Várday István Városi Könyvtár olvasótermében. A magyar kultúra napja alkalmából meghirdetett eseményen közreműködik a Kisvárdai Férfidalárda. A szerző, Vári István több mint negyven éve sportvadász, számos élménnyel és vadászkalanddal lett gazdagabb. Történeteit írásban is megörökítette, a negyedik könyve az elmúlt év őszén jelent meg. Ez a kiadvány a vadászatok mellett felidéz horgásztörténeteket is, ugyanis a vízpartokon is otthonosan érzi magát a szerző.