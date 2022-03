– A koncertjeinken ünneptől függetlenül mindig elénekeltük a Nemzeti dalt, és a menedzserünk, Kárpáti Alexandra már korábban is biztatott minket, hogy készítsünk ehhez egy klipet. Az idei ünnephez közeledve úgy gondoltuk, hogy elérkezett ennek az ideje – mondta el lapunknak a kisvárdai Nagy Szilárd arról az új dalfeldolgozásról, melyet állandó zenésztársával, Ragány Misával, valamint a hazai zenei élet több nagy alakjával közösen készítettek az 1848-as forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulójára.

A lista élén

– Pataki Attilával és Varga Miklóssal már korábban is dolgoztunk együtt, ezért egyértelmű volt, hogy megkeressük őket ezzel az ötlettel. A missziónknak tartjuk, hogy a régi nagy magyar énekesek munkásságát továbbvigyük, és fenntartsuk ezt a műfajt napjainkban is. Így esett a választásunk még Nagy Feróra és Sasvári Sándorra, akik nagy örömünkre szintén elfogadták a felkérést. A dalban éneklő három hölgy, Muri Enikő, Varga Vivien és Réthy Zsazsa a fiatalabb generációt képviseli – fűzte hozzá Szilárd.



– Mi ezt a dalt mind a 15 millió magyarnak készítettük. Az a célunk, hogy bármilyen megkülönböztetés nélkül minden magyar magáénak érezhesse. Különösen fontos ez most, hiszen jövőre lesz Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója, ezzel a klippel már erre is készültünk – hangsúlyozta az énekes, akit nagyon meglepett, hogy egy nemzeti érzelmű dallal a YouTube-on is sikeresek lettek. Máris több mint félmillió megtekintést értek el, és a második helyezésig jutottak a legfelkapottabb hazai tartalmak között – utóbbi pedig egyedülálló eredmény dalaik sorában. Az énekes ezen túl annak is örül, hogy rengeteg szeretetteljes, pozitív visszajelzést kaptak a közönségtől.

Az előadó arról is beszélt, hogy amikor kiválasztották a videóklip helyszínét, fontos volt számukra, hogy autentikus legyen – így a Nemzeti Múzeumnál forgattak, ahol Petőfi elszavalta költeményét.



Nagy Szilárd és Ragány Misa a jövőben a saját szerzeményeikre szeretnének koncentrálni, és külön-külön készítenének új dalokat – azonban a közös produkcióikra a jövőben is számíthat a közönség.