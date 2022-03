A Nagymező utcában található Budapesti Operettszínházban rendezte meg a Martin György Néptáncszövetség a felnőtt táncegyüttesek legnagyobb és legreprezentatívabb seregszemléjét, a Néptáncantológiát. Nyíregyházát és a megyét ismét a Nyírség Táncegyüttes képviselte, amelynek tagjai Demarcsek György és Bohács Gitta Szatmári táncok című koreográfiáját mutatták be. A 15 pár táncos előadását ezúttal is zúgó tapssal jutalmazta a teltházas közönség. A Nyírség már 37 (!) alkalommal vett részt eddig a Néptáncantológián, 1985 óta - 2012 kivételével - minden évben.



Vasárnap az Eiffel Műhelyházban, a főváros egyik legújabb és legérdekesebb játszóhelyén tartották meg a Martin György Néptáncszövetség és az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület közös szervezésében az Ifjúsági Néptáncantológiát, amely ezen az új helyen is teltházas közönséget vonzott. Szabolcs-Szatmár-Bereget és Nyíregyházát a Nyírség UP Lókötő és Topogó Táncegyüttese képviselte, amelyek egyben a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola csoportjai. Az egyesített csoport Grexáné Nagy Enikő és Ugyan Attila Bálban című koreográfiáját mutatta be, ami kisszekeresi táncanyag feldolgozásával készült. A fiatal táncosok is rendkívül sikeresen szerepeltek.