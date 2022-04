Nem­azalány, BariLaci és a The Sharonz állt színpadra a Petőfi TV Én Vagyok Te! című műsorának legutóbbi adásában.

A zenés show epizódjaiban hazai zenészek azt a feladatok kapják, hogy játsszák el egymás slágereit saját stílusukban. A fiatal nyíregyházi énekesnő BariLaci Féltelek című dalát gondolta újra.



Zenekart alapított



– Annyira jó a dallamvezetése ennek a dalnak és annyira harmonikus, hogy teljesen a fülembe mászott, így néhány meghallgatás után már hozzá is kezdhettünk a munkához – mondta el a műsorban Nemazalány. Az előadó zenésztársaival látogatott el a műsorba, hiszen a nyáron már élő zenekarral szeretne koncertezni. A csapat még nagyon friss, hiszen a felvétel előtt alig egy héttel álltak össze, azonban BariLaci tetszését így is elnyerte a produkciójuk, amelyben átformálták a dalt.

Nemazalány és Sofi legnagyobb közös slágerét, az Üres szíveket a The Sharonz adta elő a műsorban. A trombitával felpezsdített feldolgozással a közönséget és az eredeti előadót is elvarázsolták: Nem­azalány zseniálisnak nevezte a feldolgozást.