Ismét Helyi Érték Díjas lett a Nyíregyházi Televízió Híradója. A 93 helyi televíziót tömörítő egyesület az idén is meghirdette pályázatát, így a Nyíregyházi Televízió műsora az elmúlt három alkalommal egymás után, minden évben elnyerte az elismerést. A hírműsor a városlakóknak, a Nyíregyháza iránt érdeklődőknek szól, a megyeszékhely fejlődésével, mindennapjaival kapcsolatos történéseket mutatja be hetente ötször. Ugyanakkor az MTV helyi gyártóbázisaként az itteni dolgokról is tudósítanak a széles közvéleménynek. A 2022. évi díjat Boronkay Ferenc stúdióvezető vette át az egyesület tatai találkozóján.



– A díj a Nyíregyházi Televízió teljes stábjának érdeme, egyben jó visszajelzés számunkra a hitelességről, objektivitásról, naprakészségről, a folyamatosan magas színvonalról, ugyanakkor a fenntartó önkormányzatnak is, hogy jó csapatra bízza a városi sajtótermékek elkészítését – értékelt az NYTV-t is üzemeltető Város-Kép Nonprofit Kft. ügyvezetője, Zagyva Gyula.