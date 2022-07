A Nyíregyházi Cantemus Kórus Pro Musica Leánykara a goriziai Seghizzi Nemzetközi Kórusversenyen egy első és egy második helyezést, valamint a Legjobb Nőikar címet nyerte el, a Cantemus Gyermekkar pedig a Musica Eterna Róma 11. Nemzetközi Kórusfesztiválon és versenyen Arany Diplomát kapott - olvasható az énekkar kedden az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Mint írják, a Nyíregyházi Cantemus Kórus énekkarai már több alkalommal is részt vettek a goriziai megmérettetésen, számos első díjat és nagydíjat is szereztek itt (1990, 2003, 2006). A Pro Musica Leánykar az 59. alkalommal megrendezett Seghizzi Nemzetközi Kórusversenyen a Kortárs kötelező művek kategóriában első díjat nyert Giovanni Scalici Pulchra es, amica mea című dalának előadásáért, a Folklór kategóriában második helyezést kapott, valamint elnyerte a goriziai versenyen a Legjobb Nőikar címet is.

A tájékoztatás szerint a rangos nemzetközi versenyre idén is a világ legjobb amatőr kórusai közül érkeztek előválogatást követően. A mezőnyben olasz, lett, ukrán, lengyel, magyar és Fülöp-szigeteki énekkarok mérkőztek egymással. Magyarországot két énekkar is képviselte.

A közleményben kiemelik, hogy a Szabó Soma karnagy vezényelte Nyíregyházi Pro Musica Leánykar mellett a Nemes József karnagy irányította debreceni Lautitia kórus is jelentős sikereket ért el. Őket Nyíregyházán az augusztus 15-én kezdődő XIV. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztiválon is hallhatja majd a közönség.

A goriziai verseny Nagydíját végül az olasz és szlovén énekesekből álló Vikra kórus kapta.

A Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy vezette Cantemus Gyermekkar a Musica Eterna Róma 11. Nemzetközi Kórusfesztiválon és versenyen Arany Diplomát kapott. A versenyen a nyíregyházi kórus mellett az olaszországi Coro EOS, az ausztriai Steirischer Jägerchor, a németországi Junges Vokalensemble Hannover és a Harmonie Lindenholzhausen, valamint a kecskeméti Aurin Leánykar vett részt.

A verseny Facebook-oldalán közzétett eredmények szerint az Aurin Leánykar két kategóriában is Arany Diplomát kapott.

Bár előzetesen meghirdették, végül a Nagydíjas versenyt nem tartották meg. A nyíregyházi kórus tagjai július 15-én Reggelóban, július 16-án és 17-én Rómában adtak koncertet. A versenyt és az ünnepélyes díjátadót hétfőn tartották meg - áll az összegzésben.

- MTI -