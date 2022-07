Augusztus utolsó péntekjétől kilenc napon át ismét Nyíregyháza lesz a vidámság és a derű fővárosa: ekkor rendezik meg ugyanis a VIDOR Fesztivált, immár huszonegyedszer. A kulturális seregszemle színházi versenyprogramjának előadásairól csütörtökön lebbentette fel a fátylat a programsorozatot szervező Móricz Zsigmond Színház, a kínálatot látva pedig megállapítható: az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is kiváló produkciókat s nagyszerű művészeket láthatunk Nyíregyházán. Az előadásoknak a színház mellett a Rózsakert, a Szindbád, a Bencs-villa és a Timpex Aréna ad otthont, a VIP-bérlettel rendelkezők pedig mindenkinél előbb, már pénteken megvásárolhatják jegyeiket. Délelőtt a teátrum igazgatója, Kirják Róbert is ott volt a jegyirodában, ahová folyamatosan érkeztek az érdeklődők, s a jegyvásárlók. Irinyi Barnabás elsősorban a Rózsakert nyári előadásairól szeretett volna többet megtudni – mint lapunknak elmondta, a családjával szeretnének megnézni egy előadást. Korábban gyakran jártak a szabadtéri színpadra, de azóta nem voltak, hogy felújították, az idén viszont bepótolják az elmaradást.

– Elhoztam a VIDOR fesztivál szórólapjait is: megnézzük a kínálatot és majd döntünk – mondta, s hozzátette, a fesztivál koncertjeit szinte mindig meghallgatják, ezt tervezik ezúttal is. A jegyvásárlók között találkoztunk Kósáné dr. Bilanics Ágnessel, a Nyíregyházi Egyetem oktatási rektorhelyettesével is. Megtudtuk: évek óta van VIP-bérletük, a színház nagy rajongói.

– A színház számunkra szellemi táplálék, szerintem aki egyszer megszerette, örökké a rabjává válik. Nagyon örülök, hogy a VIDOR fesztivál hosszú évek óta szerves része a város életének, komoly pluszt ad Nyíregyházának. Itt minden korosztály talál magának programot, az pedig minden színházrajongó számára ajándék, hogy a VIDOR-on neves társulatokat is láthatunk. A kamaszgyerekeimet is elhozom az előadásokra, mert fontos, hogy ők is megismerjék, s megszeressék a színház, a kultúra világát – mondta Kósáné dr. Bilanics Ágnes, aki A dominógyilkosság, a 1x3 néha 4 és a Válaszfalak című előadásokra vett jegyeket.

A bérletesek hétfőn vásárolhatják meg a belépőket, keddtől pedig azok is hozzájuthatnak a jegyekhez, akiknek nincs színházbérletük.

Borítókép: Dodó Ferenc