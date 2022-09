Megnövekedett az egy főre jutó nemesi leszármazottak száma a napokban Kállósemjénben. Hogy miért érkeztek a kúriába, s hogy mi történt az egykori főúri lakban valójában, arról Belicza László, Kállósemjén polgármestere tájékoztatta szerkesztőségünket.

– Öt éve immár Gencsy Tibor huszár főhadnagy (Kisléta, 1918.V.29 – Budapest, 2007.VII.20.) emléktárgyait is láthatják az érdeklődők a Kállay-kúriában berendezett kiállításokon, ezek tulajdonképpen trófeák. Akkor letéti szerződést kötöttünk a huszártiszt utódaival, s ennek a szerződésnek a meghosszabbítására érkeztek a leszármazottai községünkbe, s újabb öt évre meghosszabbítottuk a letéti szerződést. Ráadásul éppen azon a napon látogatott Kállósemjénbe Kállay Miklós egykori miniszterelnök két unokája, Kállay Helén és Kállay Kristóf is. A Kállay család és a Gencsy család mindig is jó barátságban volt egymással, Gencsy Tibor huszár főhadnagy különösen jó barátságot ápolt Kállay Kristóf bácsival, a Szuverén Máltai Lovagrend szentszéki nagykövetével, a nyíregyházi Kállay Gyűjtemény alapítójával. A napjainkban élő leszármazottak is tovább ápolják a két család közötti hagyományokat. A Gencsy család leszármazottai, mikor nálunk jártak, látták, hogyan védjük, őrizzük a múlt emlékeit, s akkor felajánlották a főhadnagy ereklyéit is. A múzeumunkba folyamatosan érkeznek tárgyak a nemesi családoktól, így folyamatosan fejlődik, gazdagodik a gyűjteményünk, s erre különösen büszkék vagyunk. Természetesen a kapott tárgyakat, eszközöket be is mutatjuk a kiállításokon – tájékoztatta szerkesztőségünket Belicza László. – Önkormányzatunk legalább hat nemesi családdal is élő kapcsolatban áll, közülük a legismertebbek a Kállay, a Gencsy, a Pongrácz és a Bethlen családok. A Kállay családtól folyamatosan kapunk anyagokat, tárgyakat a múzeum számára. Az utóbbi időszakban felajánlottak különböző dokumentumokat, fényképeket és bútorokat is.

– A történelmi kapcsolatok miatt természetesen a legszorosabb viszonyban a Kállay családdal van az önkormányzatunk. Most, ahol állunk, itt a kúria előtt, ez is osztatlan közös tulajdon a Kállay családdal. A rendezvényeinkre minden alkalommal küldünk meghívót, s örömmel eljönnek a falunapokra, az iskolai rendezvényekre vagy éppen az intézményeket átadó ünnepségeinkre. Ki szeretném emelni, hogy a Kállay család tagjai nemcsak látogatják, hanem támogatják is a települést különböző formákban. Kállay Helén támogatásával például az elmúlt időszakban az óvoda udvarán egy játszóteret tudtunk kialakítani, s ő kezdeményezte egy tizennégy stációs keresztút kialakítását is. A család tagjai szerte a világban élnek Magyarország mellett: Németországban, Olaszországban, Svájcban, Angliában, de külföldről is el szoktak jönni hozzánk. Tavaly megismerkedett a kúriával és a tárlatokkal Kállay-Saunders András énekes-zeneszerző is.

– Három évenként meg szoktuk rendezni az elszármazottak napját, a legutolsó tavaly volt a falunapunkkal egybekötve. Arra a rendezvényünkre a család másik ágát képviselő Kállay Ubul jött el a családjával. Természetesen augusztus végén az idén is megtartottuk a hagyományos falunapot, a szokásoknak megfelelően a Kállay-kápolna előtt adtunk hálát az új kenyérért. Megtisztelte ünnepségünket most is a Kállay család, Kállay Kristóf bácsi fia, Kállay Miklós jött el hozzánk a feleségével, Júliával. Az idén már nem lesz olyan nagyobb önkormányzati rendezvényünk, amelyre meghívhatnánk a családtagokat, de remélem, jövőre több programon is vendégül láthatjuk a településhez ezer szállal kötődő Kállay leszármazottakat – tette hozzá befejezésül a település vezetője.

MML