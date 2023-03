Ebben az évben ünnepli megalapításának harmincadik évfordulóját a nyíregyházi Kállay Gyűjtemény. Dohanics Lászlóval, az intézmény vezetőjével beszélgettünk arról, hogyan készülnek a jubileumra.

A Kállay Gyűjtemény 1993. március 10-én nyitotta meg kapuját a Széchenyi utca 1. szám alatt a Nyírvíz Palota második emeleti lakásában 147 négyzetméteren. A gyűjteményt dr. Kállay Kristóf, dr. Kállay Miklós magyar királyi miniszterelnök elsőszülött fia, a Szuverén Máltai Lovagrend szentszéki nagykövete alapította a római emigrációban létrejött magángyűjteményéből, amelyet 1989-90-ben szülővárosának adományozott.

– A Kállay Gyűjtemény az eltelt évek alatt az adományozók körének bővülésével, a folyamatosan újabb és újabb adományokkal, több algyűjteménnyel rendelkező múzeumi egységgé fejlődött, végül 2007. november 9-én muzeális intézménnyé is vált. Az intézményünk fejlődésében mérhetetlen nagy szerepe volt a gyűjtemény első igazgatójának, dr. Lakatos Saroltának és elődömnek, dr. Ulrich Attillának. A 2020-as évi átköltözés jelentette számunkra a fordulópontot, mert egy patinás épületbe, a régi Kállay-házba költözhettünk át, s így még jobban bekerült a Kállay Gyűjtemény a köztudatba.

A gyűjteményünk azóta egy gyönyörűen felújított, 1200 négyzetméteres épületkomplexumban működik, ráadásul a XXI. századnak megfelelő korszerű körülmények között, hiszen interaktív, digitális eszközökkel van felszerelve. A munkánk pedig annyira eredményes, hogy az országhatáron belül és kívül is egyre népszerűbb és közismertebb a Kállay Gyűjtemény – adott egy kis történeti áttekintést a gyűjtemény múltjáról Dohanics László.

Újabb és újabb felajánlások

Vajon a gyűjtemény még most is kap hagyatékot, személyes tárgyi emléket a Kállay családtól? - kérdeztük az intézmény vezetőjétől, aki 2017 óta tölti be ezt a tisztséget.

– Én 2012-ben kerültem a Kállay Gyűjteményhez, az azóta szerzett tapasztalataimat tudom elmondani. A Kállay család mindig rajtunk tartotta tekintetét, Kállay Dénes, Kállay Miklós „Misi” bácsi, ifjabb Kállay Kristóf, Kállay Helén sűrűn megfordulnak mind a mai napig a múzeumunkban. De említhetném dr. Kállay Benjámint is, akinek az édesapja dr. Kállay István jogtörténész, tőle letétbe kaptunk anyagot. Dr. Baján László egykori diplomata a gyűjteménynek ajándékozta dr. Kállay Miklós miniszterelnök egykori külügyminiszterének, Ghyczy Jenőnek a csodálatos díszmagyar mentéjét, néhány kitüntetését és személyes dokumentumainak egy részét. Ez a kiállítási anyag a gödöllői kastélymúzeumból került hozzánk. Dr. Kállay Krisztián is adományozott nekünk mentét, amit még Kállay Miklós testvére, Kállay Tamás viselt annak idején. Rendszeresen kapunk a Kállay családtól felajánlásokat, főleg „Misi” bácsitól érkeznek folyamatosan tárgyak, például Kristóf bácsi pénzgyűjteménye vagy személyes tárgyai. Nem olyan régen egy üveg, 1889-ben palackozott borral gazdagodtunk, ami addig a család tulajdonában volt. Egy ismeretlen személy pedig a közelmúltban egy 1897-ben kiadott Bibliát ajánlott fel a számunkra, mert nem tudott mit kezdeni vele, mi meg örömmel fogadtuk – folytatta Dohanics László, majd rátért a jubileumi rendezvényekre.

– Március 9-én szeretnénk elindítani a hathónapos ünnepi sorozatunkat. A programban szerepelnek majd kamarakiállítások, konferenciák, szakmai napok, családi és tematikus napok. Az a célunk, hogy ne csak a város, hanem a vármegye és az ország is ránk figyeljen, s mi bizonyíthassuk: nem véletlenül kaptunk különböző díjakat. Az év múzeuma különdíjasai lettünk 2022-ben és ezzel a díjjal még nagyobb országos elismertségre tett szert a gyűjtemény. Bekerültünk továbbá a vármegyei és a helyi értéktárba, ugyanakkor családbarát múzeum is lettünk. A harmincéves jubileumra tervezett programjaink a Kállay családot állítják a középpontba.

Kiállítások, konferenciák

– Március 9-én dr. Kállay Kristófnak, az alapítónak az életét bemutató kamara-kiállítással kezdjük az ünnepi sorozatot, a tárlatot a saját gyűjteményünkből állítjuk össze. A konferenciák témája pedig felöleli az elmúlt harminc évet, a Kállay család életét és munkásságát, Kállay Miklós egykori miniszterelnök emigrációs munkáját, de előadást tart majd többek között dr. Kállay Ubul, dr. Kállay Krisztián, ifjabb Kállay Kristóf és dr. Kállay Benjámin is, aki az édesapja által adományozott dokumentációból és tárgyi anyagból a Kállay család erdélyi ágát fogja bemutatni. Természetesen a családtagok is részt vesznek majd a programsorozaton. Szerencsére egyre több leszármazott látogat meg bennünket, illetve veszi fel velünk a kapcsolatot. Gyakran felkeresik a gyűjteményt. A határainkon kívül élőkkel is tartjuk a kapcsolatot, gondolok például az Amerikában élő Tom Kállayra. Meg kell említenem még az Ilosvay család tagjait is, akik rokoni viszonyban vannak a Kállay családdal. Az egyik családtag, Ilosvay Gusztáv Ausztráliából követi a gyűjtemény munkáját és több alkalommal is járt nálunk a családjával, legutoljára 2022-ben.

Emlékérmek és oklevelek

– Az ünnepi programsorozat keretében emlékérmeket és elismerő oklevelek átadunk majd. Ezek az emlékérmék egyedi porcelán formájában készülnek el a ZEMA jóvoltából. Elkészül a Kállay Gyűjteményért Alapítvány gondozásában egy gyönyörű kiadvány is, mely a Kállay Gyűjtemény 30 éves történetét foglalja magába közel 100 oldalon, gyönyörű fotókkal kiegészítve. A kötetet májusban a városnap ünnepi programjai alatt szeretnénk bemutatni.

A látogatók megnyerése érdekében nyílt napokat szeretnénk majd tartani az évforduló alkalmából. A tapasztalatok azt mutatják, a gyermekeken keresztül is lehet bevonzani a felnőtteket, az idősebb generációkat. Az óvodások és az iskolások intézményi keretek között keresnek fel bennünket, és utána a nagyszülőkkel, a szülőkkel visszajönnek a programokra. Ezeknek a családi napoknak úgy állítjuk össze a tematikáját, hogy minden korosztály számára nyújtsunk programokat. Nemcsak a foglalkozásokon vesznek részt ilyenkor a családok, hanem megnézik a Kállay Gyűjteményt és a itt lévő várostörténeti anyagot is.

Vajon nem szivárgott-e ki, hogy a születésnapra a Kállay család készül-e valamilyen tárgyi meglepetéssel? – kérdeztük befejezésül a gyűjtemény vezetőjét.

– Erről még nem volt szó, de a Kállay család tagjai soha nem jönnek üres kézzel, különösen vonatkozik ez Kállay Miklós „Misi” bácsira, ő mindig hoz valamilyen családi ereklyét meglepetésül. Bízunk benne, hogy most sem jön üres kézzel.

