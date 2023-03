Mint ahogy arról beszámoltunk, szombaton a Sóstói Múzeumfalu adott otthont az V. Nyírségi Disznótoros Fesztiválnak, ami egyben a XXI. Nemzetközi Böllérverseny is volt.

Megtelt a skanzen

A remek idő, a kiváló kulturális programok és az ínycsiklandó ételek nagyon sok érdeklődőt vonzottak, délre szinte teljesen megtelt a skanzen. A nap legnagyobb nyertesei maguk a látogatók voltak, de a neves szakemberekből álló zsűri jóvoltából több csapat is díjakkal térhetett haza.

A fogópálinkák versenyét a Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hivatal nyerte, csapatuk a májas hurka kategóriában sem talált legyőzőre.

A forralt borok között a Hunguest Hotel itala lett a legjobb, a Vadász Garázs baráti közösség a legízletesebb véres hurkának és a legfinomabb hagymás vérnek járó fődíjat is elvitte, a legkülönlegesebb toroskáposzta pedig az egyik szlovákiai partnerváros, Nagykapos standján készült. A legjobb böllért ezúttal is Tiszaeszlár adta, a legnépszerűbb csapat díja pedig a legfinomabb kolbászt is készítő, Romániából érkezett Kaplonyi Betyárokhoz került.

KM