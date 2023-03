A Magyar Rádió Gyermekkórusában kezdett énekelni, de pályafutása alatt számtalan zenei műfajjal megismerkedett a Budapesti Operettszínház állandó tagja, Janza Kata. A musical-énekesnő a Ridikül vendégeként mesélt arról, hogy nagy kedvencei közé tartoznak a magyar nóták, ezért gyakran hallgatja a Dankó Rádió műsorát.

A magyarnóta műfaj olyan világhírű zeneszerzőket inspirált, mint Johannes Brahms vagy Liszt Ferenc, ennek ellenére megosztó műfajjá vált napjainkra. A Dankó Rádió a magyar zene rádiójaként elkötelezetten élteti ezt a nagy múltú hungarikumot – szögezte le Eredics Gábor, a rádió csatornaigazgatója a Ridikül keddi adásának vendégeként.

„A nemzeti érzület fenntartásához elengedhetetlen eszköz a zene. A magyarnóta ugyanolyan fontos része a kultúránknak, mint a népdalaink. Ezek nemcsak az előadóművészek által, hanem a nép ajkán élnek” – tette hozzá a Kossuth-díjas népzenész, a Vujicsics együttes alapítója.

A magyarnóta lelkes rajongói közé tartozik, Janza Kata, eMeRTon-díjas musicalénekes is. Az adásban arról mesélt, tavaly egy harmonikást is meghívott az 50. születésnapjára, hogy vidám, felszabadult énekléssel, táncolással ünnepelhesse meg a kerek évfordulót családja és barátai társaságában. Az énekesnő azonban a magyarnótát nemcsak ünneplésre, hanem olykor a feszültséglevezetés eszközeként is használja.

„Ez egy olyan titok, amit még sosem meséltem el, de van egy szokásunk Dolhai Attilával, amikor egy musical koncertturné végállomásához érünk. Beülünk az autó hátsó ülésére, felbontunk egy üveg bort, és hazáig csak magyar nótákat hallgatunk. Ez mindig egy öröméneklés, ami felszabadít bennünket egy több állomásos, koncentrált munkafolyamat után” – mesélte Janza Kata, aki pályakezdő, ifjú kollégáival is igyekszik megismertetni a magyarnóta műfaját.

A teljes beszélgetés, amelyben a magyarnóta nagyasszonya, Madarász Katalin, valamint ifj. Sárközy Lajos prímás is mesél a szeretett zenés műfajról, újranézhető a Ridikül Médiaklikk-oldalán, amelyen 60 napig elérhetők a műsor korábbi adásai is.

KM