Az első turnust pénteken zárták, s hétfőn indul a következő. A tanulók életkora széles korosztályt ölel fel, ennek megfelelően alakították ki a programokat, melyek középpontjában a zenei készségfejlesztés áll, egyéni-, valamint kiscsoportos workshopok formájában – hangsúlyozta az első hetet lezáró koncerten Kazár Tíciána, a tábor vezetője. Kreatív alkotókuckót alakítottak ki, gyermekjógával, s színházi kulisszajárással is várták a gyerekeket, akik a város kulturális intézményeivel is megismerkedhettek. A táborzáró muzsikálásból mi is adunk egy kis ízelítőt.