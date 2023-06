Az idén 35. alkalommal rendezik meg hazánk egyik legjelentősebb színházi seregszemléjét, a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján június 23. és július 1. között huszonhárom előadást láthat a közönség. A versenyprogramba bekerülő 16 előadást ezúttal is Balogh Tibor, dramaturg, színházi szakíró javaslatai alapján hívták meg. A fesztivál művészeti tanácsadója hetedszer nézte végig a magyar nyelvű színházak produkcióit, hogy összeálljon a színházi találkozó programja. A fesztiválon két díszelőadást láthatnak az érdeklődők: a Csiky Gergely Állami Magyar Színház A doktor című darabot mutatja be, a Déryné Társulat pedig a Szemet szemért című előadással érkezik.

Workshop és musical

– Ez már a 35. fesztivál, és óriási öröm, hogy ennyi éven át sikerült életben tartani ezt a város, illetve az ország számára is jelentős sorozatot – mondta lapunknak Nyakó Béla, a Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ, egyben a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja igazgatója. Hozzátette, igazi kuriózum lesz a Barcelona Flamenco Ballet Luxuria előádása, amit a 10. Színházi Olimpia keretében láthatnak az érdeklődők, a fennállása 30. évfordulóját ünneplő beregszászi társulat előtt pedig kiállítással tiszteleg a fesztivál.

Ezúttal is három helyszínen – a Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ színháztermében, a Zsinagógában és a Refi Színpadon – mutatják be produkcióikat a társulatok. A versenyprogramot szakmai beszélgetések kísérik, ezeken színházi szakemberek, érdeklődők és a zsűritagok beszélgetnek az előadásokról. Az idei, egyhetes workshopot Bélai Marcel és Kozma Gábor Viktor tartják, a résztvevők a Viewpoints improvizációs technikát ismerhetik meg. Ahogy a fesztiválozók megszokhatták, a versenyprogram mellett szórakoztató előadások, koncertek is színesítik a programot, az idén a Neoton-slágekre épülő Szép nyári nap és a Pál utcai fiúk című musicalt, illetve az Öreglányok című zenés darabot is élvezheti majd a közönség. SZA