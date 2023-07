Július első hetében mindig kíváncsian és várakozással telve lépek be a máriapócsi Dudás Miklós általános iskolába, ami az idén is otthont adott az immár tizenhetedik Bátori Országos Színjátszó és Musical Tábornak. A díszletek, a foglalkozásokról kiszűrődő hangok igazi színházat varázsoltak a falak közé.

Vona Éva színész-drámapedagógus, a tábor vezetője elmondta: az elmúlt közel két évtizedben ugyanaz a forgatókönyv – délelőttönként színészmesterség órára, hangképzésre, színpadi mozgásra, beszédtechnikára mennek, délután és este pedig a táborzáró előadásokra próbálnak a gyerekek. Az idén sem volt ez másként, a fiatalok három csoportban készültek a premierekre. Ferenczy-Nagy Boglárka és Csáki Benedek, a Színművészeti Egyetem hallgatói vezetésével állították színpadra a The love me or die című előadást Jean Racine Andromakhé, Euripidész Andromakhé, Hekabé, Trójai nők és Szophoklész Trakhiszi nők című művei nyomán. Tóth Dóra Lilla zenész-dalszerző, énektanár és Buzogány Borbála Lujza logopédus, jógaoktató csapata a Kisrebelliseket, a nyíregyházi Móric Zsigmond Színház társulatának tagja, Nagyidai Gergő színművész Urs Widmer: Top Dogs című darabot mutatta be.

Ebben az évben is voltak különleges vendégei a tábornak. A színpadi mozgást a Nyíregyházához ezer szállal kötődő Cs. Kercsó Attila táncművész tanította, és a gyerekek korcsoportonként vehettek részt a Pregitzer Fruzsina Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész vezette vers­műhely-foglalkozásokon. Az előadásokra – a tősgyökeres máriapócsi – Nagy Fruzsina és Gánóczi Dalma látványtervezők készítették a jelmezeket Hegyes Vilmos segítségével.

A határon túlról is érkeztek

Nincs pócsi színjátszótábor a hagyományos programok nélkül. Ilyen a csendőr-tolvaj, a színházi vetélkedő, a strandolás, újdonságként pedig az élőzenés jógába kósolhattak bele a fiatalok, akik közül néhányan Szilágysomlyóról érkeztek, és a Bethlen Gábor Alap jóvoltából ismerkedhettek a színház alapjaival.

- Palóczy Tímea -