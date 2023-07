Autóbuszra pattan a nyíregyházi Cantemus Gyermekkórus negyvennégy énekese 2023. július 2-án, vasárnap éjjel, hogy Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy vezetésével Spanyolországba utazhasson. A Cantemus kóruscsalád évek óta jó kapcsolatot ápol a Barcelonához közeli Sant Cugat település kórusával, a spanyol énekkar már többször is részt vett a Cantemus Nemzetközi Kórusfesztiválon. Az énekkar vezetőjének nagyon megtetszett az a szakmai munka, illetve az a karvezetői mesterkurzus, ami Szabó Dénes nevéhez kötődik, így megszervezett egy hasonló tanfolyamot Barcelonában, ahová meghívták a legilletékesebbeket is: a nyíregyházi karnagyot és a kórusát.

Sant Cugat kórusa látja vendégül a Közép-Európából érkező fiatalokat, akik a jövő héten szerdától vasárnapig bemutató kóruspróbákon és kurzusokokn vesznek részt. A Nyíregyházára eljutó hírek szerint óriási Barcelonában a készülődés, a zenei szakemberek nagyon izgalommal és érdeklődéssel készülnek a rendezvényre, hiszen megismerhetik a Cantemus világra szóló sikerének a titkát.

Mint Szabó Dénes karnagy szerkesztőségünk érdeklődésére elmondta, két önálló hangversenyt is adnak majd a spanyolországi vendégeskedés során. Júlis 5-én Barcelona egyik templomában, két nap múlva pedig Sant Cugat román kori monostorában bizonyíthatják tudásukat és csodálatos hangjukat a nyíregyházi fiatalok.

– Korábban már adtunk koncertet abban a monostorban, így jól ismerem a körülményeket, a feltételeket, ezért már most tudom, hogy nem lesz könnyű koncert. Egyrészt a tizennyolc év alatti lányoknak nehéz lesz beénekelni a teret, másrészt a hetven perces műsort végig kell állniuk, de ez utóbbihoz már hozzászoktak, hiszen a tavasszal Isztambulban is adtunk már hasonló koncertet – mondta a kórus vezetője. – Felvetődött annak a lehetősége, hogy talán énekelhetünk a világhírű Sagrada Familia templomban is. Ez nagy megtiszteltetés lenne a Cantemus Gyermekkórus számára. Gazdag repertoárral utazunk Spanyolországba, a műsorunkban főleg magyar szerzők – Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Bartók Béla, Kocsár Miklós magyar és latin nyelvű művei szerepelnek, s majd a szervezőkkel a helyszínen egyeztetünk, hogy a mesterkurzusokon mely darabokkal foglalkozzunk. Azt kérték, hogy angolul tudó tolmácsot vigyünk magunkkal, mert a foglalkozások nyelve az angol lesz. Természetesen az is a célom, hogy a kurzus rendezvényei mellett minél több látványosságot megmutathassak Olaszországban és Spanyolországban a diákoknak hiszen több fiatal velem először utazik külföldre – tette hozzá Szabó Dénes.

KM