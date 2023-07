Az elmúlt évek sikerét látva nem is lehet kérdéses a folytatás: a versengést az idén is meghirdetjük, így aki esetleg lemaradt, megmutathatja limerickíró tudását. Ezúttal is két kategóriában (egyéni és csapat) várjuk a műveket, négy témában: sport, közélet, a hely szelleme (az én kis falum/városom) és szabadon választott. A döntőt szeptember 2-án, szombaton délután rendezzük. Ott a versfaragók ötsorosait a Móricz Zsigmond Színház művészei adják elő, a kategóriák győztesei pedig ezúttal sem távoznak üres kézzel. Tehát a lényeg: írjanak és küldjenek limerickeket!