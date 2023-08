– A egyik szárnyam a festészet, a másik a szövés, ha valamelyik hiányozna, nem szárnyalhatnék – mosolygott csütörtöki kiállításmegnyitóján a kamerákba Bohdan Hubal. Az ukrajnai Ivano-Frankivszkból érkezett festő- és textilművész megjegyezte: alkotásai a személyiségét, lelki világát tükrözik.

– Nyíregyháza kulturális életének üde színfoltjai a testvér- és partnervárosi képzőművészeti kiállítások. Ezeken az eseményeken megismerhetjük testvérvárosaink gazdag kulturális örökségét, és a művészeteken keresztül szorosabbra fűzhetjük az emberi kapcsolatainkat – hangsúlyozta köszöntőjében Bajnay Kornél önkormányzati képviselő.

Negyvenöt alkotást hozott

– Bohdan Hubal munkáit régóta, még a nyíregyházi Nemzetközi Plein-Air Művésztelep kiállításairól ismerem, a művésszel is ott barátkoztam össze, és ez a jó kapcsolat azóta is megmaradt. Amikor lehetőség nyílt arra, hogy a testvérvárosok egy-egy ikonikus alkotóját bemutassuk, azonnal rá, az egyetemi professzorra és kiváló művészre gondoltam, aki a festő- és textilművészet mellett a grafika, a dizájn és a formatervezés területén is otthonosan mozog – sorolta a tárlatot megnyitó Németh Erika kurátor, a Hadron Művészeti Egyesület elnöke.

Az Érzelmes absztrakt című kiállításon tizenöt textil- és harminc pasztellképet láthat a Városi Galéria közönsége – egészen szeptember 2-áig.

– A Lembergi Egyetem befejezése után, a kazanyi színház belső terének kialakítása során kóstoltam bele a textilezésbe, s egyszerűen magával ragadott és nem eresztett ez a művészeti ág – idézte fel az alkotó, aki több mint ötven ukrajnai és külföldi egyéni tárlaton mutatkozott már be munkáival.

– Magyarországon ez az első nagy kiállításom, igaz, 2017-ben a Sóstói Múzeumfaluban már szerepeltem néhány képemmel, de az elenyésző volt a mostanihoz képest. Csak a köszönet hangján szólhatok, és bízom benne, hogy a nyíregyházi közönség ugyanolyan szeretettel fogadja majd az alkotásaimat, ahogyan készítettem azokat – jegyezte meg Bohdan Hubal. Kérdésünkre, hogy a galériában bemutatott textilek és festmények közül melyik áll legközelebb a szívéhez, elmondta: nehéz egyet kiragadni a sok közül, hiszen minden alkotás élete egyes fázisait, a megélt érzelmeket tükrözi.