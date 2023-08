A történet egyik főszereplője Abby, aki most érkezett az egyetemre. Az első napon legjobb barátnője, America és annak barátnője, Shepley elviszik egy illegális underground bokszmeccsre. Ekkor lép be a ringbe Travis, az egyetem rosszfiúja és nőcsábásza, akivel Abby megismerkedik. Az MMA-harcos szeretné elnyerni a lány bizalmát, de Abby eleinte elutasítóan reagál a közeledésére. A lány ellenállása lenyűgözi, ezért fogadást köt vele: egy hónapra hozzá kell költöznie, ha megnyeri a következő meccsét.

A filmet Roger Kumble és Jamie McGuire forgatókönyvéből előbbi alkotó rendezte, a film alapjául Jamie McGuire 2011-es, azonos című regénye szolgált. A főbb szerepekben Virginia Gardner és Dylan Sprouse látható, a filmet az Amerikai Egyesült Államokban áprilisban mutatták be.