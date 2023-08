Kellemes város, szívélyes és nagyon figyelmes házigazdák, változatos programok - no és rendkívül sikeres bemutatkozás. Címszavakban így jellemezhető a két nyíregyházi író, Kováts Judit és Csabai László iserlohni látogatása, amiről Kováts Dénes tájékoztatta lapunkat.

Pótszékekre is szükség volt

Nyíregyháza németországi testvérvárosa tárt karokkal fogadta a vendégeket. A Marlis Gorki vezette baráti társaság, mint a testvérvárosi kapcsolatok helyi motorja mindent megszervezett annak érdekében, hogy az írók ott tartózkodása és bemutatkozása sikeres legyen.

A megérkezés napján Kováts Judit és Csabai László hangulatos és jókedélyű beszélgetést folytatott a Sabine Hinterberger vezette helyi alkotókör tagjaival. Másnap fogadta őket Michael Joithe, Iserlohn polgármestere is, aki kíváncsian faggatta és hallgatta vendégeit. A könyvtárban megrendezett első est nagyon szép számú érdeklődőt vonzott, olyannyira, hogy pótszékekre is szükség volt. Marlis Gorki köszöntőjében néhány szóban bemutatta Kováts Juditot és Csabai Lászlót, majd megemlékezett a 200 éve született Petőfi Sándorról, akinek Anyám tyúkja című versét magyarul, majd németül szavalta el Kürti Anna és Kürti Flóra – az ikerlányok előadása nagy sikert aratott.

Érdeklődő közönség

A közönség érdeklődve figyelte Kováts Juditot, aki munkásságáról és műveiről is beszélt, kiemelten a Hazátlanok című regényéről, mely németül (Heimatlos) is megjelent. A kötetről Kriszti Kiss, a régóta Németországban élő színművész olvasott fel nagy hatást kiváltó részleteket. Csabai László bemutatkozását is német nyelvű felolvasás követte, melynek érdekes eleme volt, hogy feleségével, Szilviával adták elő a párbeszédes részleteket. Az est végi vastaps nem maradt el, melyet kötetlen beszélgetés és dedikálás követett. Másnap délután az evangélikus templomban ismételték meg fellépésüket, hasonlóan érdeklődő közönség előtt. Marlis Gorki, Kürti Andrea és a baráti társaság több tagja révén a nyíregyházi vendégek megismerkedtek a város nevezetességeivel, miközben kellemes és izgalmas beszélgetéseket folytattak lakóhelyeikről, a két város együttműködéséről és természeten az irodalomról.

Iserlohni sportolók is rajthoz állnak

Dr. Marsi Edittől, a Nyíregyházi Iserlohn Bizottság elnökétől megtudtuk: minden évben szerveznek kiállítást a német testvérváros művészeinek. – Tavaly a VIDOR Fesztivál alatt közös kiállításon mutatkoztak be az iserlohni Kunstverein és a nyíregyházi Hadron Művészeti Egyesület művészei, két éve pedig Karl-Otto Weinreich művész színpompás festményeit állítottuk ki a Pál Gyula teremben. Az idén az Iserlohnban élő festőművész, Markus Steiner Női képmások című kiállítását láthatják az érdeklődők a Váci Mihály Kulturális Központban, a tárlatot lezáró ünnepség, a finisszázs augusztus 26-án 14.30-kor kezdődik. Ugyancsak a VIDOR alatt, augusztus 25–28. között delegációt látunk vendégül Nyíregyházán: Michael Joithe polgármester mellett az Iserlohnban működő Nyíregyháza Bizottság tagjai és sportolók érkeznek a megyeszékhelyre – utóbbiak, a hagyományokat folytatva rajthoz állnak a városi futófesztiválon.