A Mátészalkai Fényes Napok mindig tartogat valamilyen filmes programot a látogatók számára, hiszen a szatmári várost Hollywood bölcsőjeként tartják számon. Innen indult világhódító útjára Zukor Adolf, a Paramount Pictures alapítója 25 dollárral a zsebében és a színészlegenda Tony Curtis szülei is a településről költöztek az Egyesült Államokba. A mátészalkai óváros zsinagógája még most is őrzi a táblát, amin Tony legendássá vált idézete található Mátészalkáról: „Keresem apám lábnyomait a mátészalkai utcákon”. Idén a Magyar Hollywood Tanács szervezésében Jamie Lee Curtis-t és Tony Curtis-t idézték a zsinagóga falai közé, magyar szinkronhangjaik Spisák Klára és Mihályi Győző segítségével. A nézők részleteket láthattak a Blue Steel című Jamie Lee Curtis filmből, majd a két szereplő improvizált egy szinkronpárbeszédet Tony Curtis Most minden kiderül című filmjének egyik jelenetére. A nagy sikerű beszélgetést Mátsik György, a Magyar Hollywood Tanács kuratóriumi elnöke moderálta. Az esemény után a résztvevők megkoszorúzták a zsinagóga falán elhelyezett Tony Curtis emléktáblát.