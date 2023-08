Nem szakított a hagyományokkal a Tortuga – a tornacipős rockerek az idén is csupán egy koncertet adnak Nyíregyházán. Az időpont közeleg, augusztus 5-én, szombaton este fél tíztől a Sóstó SerFeszt színpadát gyalulják le a srácok. A zenekar és a különleges sörök rajongói augusztus 5-én, szombaton este fél tíztől a csillagos ég alatt zavarhatják fel a Krúdy terasz és a tó közötti sétány porát.

– Évente egyszer játszunk a városban, ezért számunkra mindig nagyon különlegesek ezek a bulik. Eddig a VIDOR-on léptünk fel, most azonban úgy alakult, hogy a Sóstó SerFeszten zenélünk, ami azért meghatározó, mert ott mutattuk be 2019-ben az első lemezünket – árulta el Dömötör Sándor Sanka, a banda dobosa, akit a június végén megjelent Tiszta című korongról is kérdeztünk.

– Sokáig kerestük az új énekesünket, de nem igazán találtunk olyat, aki mind emberileg, mind zeneileg beleillik a „képbe”. Izgalmas volt, mert úgy írtuk meg a dalokat, hogy fogalmunk sem volt, ki fogja azokat elénekelni. Eltelt legalább két hónap, mire rájöttünk, hogy a basszusgitárosunk, Ákos a legalkalmasabb az énekes-frontemberi szerepre. Nekünk mostanra már full természetes ez a felállás. Nagyon jók a visszajelzések, a rajongóink is elégedettek.

Kijött a harmadik klip is

Az új lemez hat dalt tartalmaz, az első szám, a Nagy Feróval közös Törzs­vendég az év jelent meg, abban az időszakban, amikor még minden bizonytalan volt. A nyíregyházi rockerek azonban folyamatosan írták a dalokat, melyeket végül Ákos énekelt fel. A nyár elején érkezett meg a Szekta című szerzemény és vele egy különleges klip, s a napokban debütált a Túl sokszor, amit Szórád „Jimmy” Csabával énekel közösen a régi-új frontember. A Kowalsky meg a Vega basszusgitárosa egyébként végigvokálozta a lemezt, amin a Kelet Brass Band-es srácok is közreműködtek.

– Az új albumon vannak poposabb dalok, utolérhető rajta a tornacipős rock’n’roll, de ez már zeneileg és a szövegvilágában is egy sokkal letisztultabb anyag, ezért is lett az a címe, hogy Tiszta. Három dal és klip jelent meg eddig a lemezről, és még kettőt tervezünk valamilyen formában kiadni a közeljövőben, mert már íródnak az új nóták – jegyezte meg Sanka, utalva arra, hogy nem akarnak belekényelmesedni a lemezmegjelenés utáni időszakba.

A Tortuga nyolc hónap után először Kapolcson, a Művészetek Völgyében állt színpadra, ebben a felállásban a nyíregyházi lesz a második koncertje. Ősztől aztán beindul a verkli, saját szervezésű klubkoncertek és közös bulik várnak a trióra és rajongóira.

CsA