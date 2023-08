A fél évszázada Kolozsváron átvett diplomájával indult kiállító művész mivolta rója azt az édes terhet feladatul Madarassy György festőművésznek, hogy - miként ő maga mondja - mindaddig képeket fessen, ameddig az ecset ki nem esik a kezéből. A saját meghatározás szerint növendék kora óta alapvetően figurális gondolkodású festőművész számára mindig is a szakmaiság, a mesterségbeli tudás volt a kihívás. Miközben érzékeli, hogy ma már nem ezen van a hangsúly, mégis azt vallja, hogy a művészetnek is változni kell. Rendületlenül gyűjti is az alkotó munkájához nélkülözhetetlen élményeket, első sorban a mindig megújuló, jó barátjának újabb és újabb szépségével feltárulkozó természetből merítve. A művész most egy új feladatra készül nyregyházi műtermében. Egyetemi éveinek helyszínéről, a "szép város" Kolzsvárról jött a felkérés egy, a Bánffy-palotában szeptemberben megrendezendő Madarassy kiállításra, amelyre jó eséllyel maga választhatja ki azt a művész kollégáját, aki szintén egykori almamáterében pallérozódott.