A Magyar Hollywood Tanács, az Origo Filmstúdió és Mátészalka önkormányzata a nyáron közzétett felhívásában arra biztatta a 12–18 év közötti fiatalokat, hogy okostelefonnal vagy bármilyen más eszközzel készítsenek el egy legfeljebb 5 perces filmet, és nevezzenek be az alkotásukkal arra a pályázatra, amit a 150 éve született Zukor Adolf emlékére írtak ki. A film témája: a hollywoodi Paramount Filmstúdió alapítójának élete, munkássága, és az, hogyan szolgálhat példaként a mai fiatalok, pályaválasztók számára az a Zukor Adolf, akinek híres, hitvallásnak is felfogható mondása szerint „Az akaraterő győzni fog”.

A legjobb 25 filmet a mátészalkai filmfesztiválon, szeptember 22-23-án láthatják az érdeklődők a Zukor Adolf Filmszínházban, ahol a részletekről szerdán tájékoztatták a sajtó képviselőit.

Könnyed, laza beszélgetések

Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács elnöke elmondta: azt követően, hogy tavaly nagy sikerrel rendezték meg a nemzetközi filmfesztivált, ahová a világ számos országából érkeztek alkotások, ebben az évben a magyarországi vagy magyar nyelvű filmek kerülnek a középpontba.

Fotó: Dodó Ferenc

– Amikor elhatároztuk, hogy évente filmfesztivált rendezünk majd Mátészalkán, azt is rögzítettük, hogy esztendőről esztendőre újdonsággal is szolgálunk a közönségnek. Magyarországon korábban nem szerveztek olyan filmfesztivált, amelyen a 12–18 év közötti korosztály tagjainak alkotásait mutatják be – úgy gondoltuk, ez az esemény erre tökéletes. Amellett, hogy két nap alatt a nézők láthatják a 25 legjobb filmet, könnyed, laza beszélgetéseket is hallhatnak. Olyan neves filmes szakemberek látogatnak el Mátészalkára, mint Szász Attila Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró, producer, Gryllus Dorka színésznő, Hargittai László filmvágó, az Európai Filmakadémia tagja, az Origo Utómunkastúdió vezetője, vagy a többszörös fesztiválgyőztes rendező, Králl Kevin. Mesélnek majd a pályájukról, a szakmával járó nehézségekről, de útmutatást is adnak a fiataloknak. A fesztivál második napján hirdetjük ki az eredményeket, s adjuk át a díjakat, de ekkor tartjuk meg a Magyar Hollywood vetélkedő országos döntőjét is. Ez utóbbi megmérettetést hét éve minden esztendőben megrendezzük, 23-án 13–15 település csapatai mérik össze tudásukat – ismertette a programot Bokor Balázs.

Kiváló szórakozást nyújtanak

– A mátészalkaiak csodálatos közösséget alkotnak, s folyamatosan szükségük van olyan eseményekre, amelyeken kifejezhetik és megélhetik az összetartozásukat – így fogalmazott dr. Hanusi Péter, Mátészalka polgármestere és hozzátette: ennek egyik legnagyobb programja a Fényes Napok.

– A többnapos programsorozat célja, hogy minden évben büszkén emlékezzünk arra, hogy 1888-ban hazánkban elsőként Mátészalkán hozták létre a közcélú villanyvilágítást. De nevezhetjük Mátészalkát Hollywood bölcsőjének is, ugyanis Zukor Adolf, aki az iskoláit Mátészalkán végezte, innen indult el Amerikába, ahol később létrehozta a Paramount Pictures filmvállalatot, miként Tony Curtis családja is innen származik. Ez büszkeség és felelősség is egyben, ezért szükség van olyan rendezvényekre, amelyekkel ápoljuk ezt az örökséget és alátámasztjuk a Hollywood bölcsője megnevezést.

– A filmfesztivál erre tökéletes, az idén pedig a jövő Adolf Zukorjait keressük. Mindenkit invitálunk a programokra, amelyek nemcsak a szakembereknek szólnak: a filmek és a beszélgetések kiváló szórakozást nyújtanak majd a fesztiválra idelátogatóknak – mondta a polgármester.