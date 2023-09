Az eszperantisták világtalálkozóját minden évben más országban rendezik meg. Ebben az évben az olaszországi Torino városa adott otthont a rendezvénynek a közelmúltban.

A konferenciára 1400 vendég érkezett 69 országból. Egy nyelvet beszéltek, az eszperantót. A Nyíregyházi „Verda Stelo” Eszperantó Egyesületből két tag, Asztalosné Koltai Györgyi és Pusztai Ildikó utazott el a 8 napos, színes programokkal teli eseményre. A 108. világkongresszusnak a több mint 160 éves, Európa egyik legnagyobb műszaki egyeteme adott otthont.

Rengeteg érdekes program

– A kongresszusoknak az előadások és az azokat követő hozzászólások, viták mellett vannak állandó programjai is. Ilyen például az úgynevezett Mozgalmi vásár, ahol bemutatkoznak a különböző országok eszperantó szervezetei, bemutatják az eredményeiket, valamint ajándékoznak apró eszperantó dolgokat, reklámanyagokat az érdeklődőknek – tájékoztatta szerkesztőségünket Asztalosné Koltai Györgyi. – További állandó program még a bankett, a kongresszusi bál, a nemzeti, nemzetközi művészeti est, valamint vannak még koncertek, színházi előadások, nyelvtanfolyamok és vizsgák, de a programok között található még futballmeccs, ökumenikus mise is.

– A házigazda település értékeit, a környező táj szépségeit is fel lehet fedezni a különböző kirándulásoknak köszönhetően. A kongresszus egész ideje alatt működik a Libroservo, vagyis a könyvszolgálat, ahol a nagyvilágban kiadott eszperantó nyelvű könyvek, kiadványok vásárolhatók meg.

– A kongresszusokat minden alkalommal az Eszperantó Világszervezet (UEA) és a helyszínt adó ország kongresszusi bizottsága rendezi meg. Van egy Tiszteletbeli Bizottság is, amelynek az egyik tagja ebben az évben a világhírű énekes, Andrea Bocelli volt, akinek üdvözlőlevelét a megnyitón olvasták fel. A kongresszus fő témaként az idén a migráció kérdéseit és a klímaváltozás veszélyeit vitatta meg. A világ több pontjáról érkező, a témában illetékes személyek, szervezetek, közösségek vezetői, jogi és egészségügyi szakemberek, újságírók fejtették ki véleményüket, mondták el tapasztalataikat – folytatta Asztalosné Koltai Györgyi.

– A rengeteg, párhuzamosan futó és különböző témájú programból nehéz volt a választás. Sok érdekes eseményről maradtunk le, de Torino nevezetességeit sikerült megtekintenünk, például a világhírű torinói leplet, és a „turini remete”, Kossuth Lajos szobrát hajdani lakóhelye mellett.

Díj a mesekönyvnek

– Távolról láttuk az Alpok havas hegyeit az Aosta-völgyben. Nagy öröm volt, amikor megtudtuk, hogy a decemberben az egyesületünk által kiadott és a világszervezet Szépművészeti Éves Versenyébe benevezett mesekönyvünk – Marék Veronika: A Csúnya Kislány, La Malbela Knabineto című könyve – megnyerte a gyermekkönyv-kategória egyetlen díját.