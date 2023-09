Az idén már 17. alkalommal csatlakozik a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár az országos Könyvtári Napokhoz. Az izgalmas programkavalkádról szerdán tartottak sajtótájékoztatót az intézményben.

A rendezvényen dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere elmondta, a vármegyeszékhely bővelkedik a kulturális programokban, hiszen pénteken a Magyar Népmese Napját ünnepelik, majd szombaton ezt koronázzák meg egy néptáncshow-val a múzeumfaluban.

Nemcsak a könyvekre gondoltak

– Az Országos Könyvtári Napokhoz minden évben csatlakozik a megyei könyvtár. Nagyon örülök, hogy ilyen színvonalas programsorozatot állítottak össze az idén is, mivel minden korosztálynak igyekeznek olyan élményt adni, ami a könyvtárat közelebb hozza az emberekhez. Meglepett, de nagyon örülök annak, hogy a csecsemőkre is gondoltak a szervezők. Rengeteg ismert és elismert kortárs szerzőt hívtak meg a programsorozat keretében, ráadásul nem csupán a könyvekre fókuszálnak. Számos egyéb kulturális programelem is lesz, amit egy könyvtár adhat, és úgy vélem, rengeteg munka garantálja, hogy igazán sikeres legyen a rendezvény – hangsúlyozta az alpolgármester, aki szerint az is dicséretes, hogy a könyvtár igyekszik még ebben a digitális világban is tartani a kapcsolatot az emberekkel.

– A könyvtárat, a hagyományos könyvolvasás élményét nem helyettesítheti semmi, bármennyire is okosak napjaink eszközei. A világ változik, a technológia fejlődik, ám ezt a hangulatot, egy ilyen intézmény miliőjét nem lehet pótolni – hívta fel a figyelmet dr. Ulrich Attila.

– Az Országos Könyvtári Napok a legnagyobb ünnep az ország könyvtárai számára, ráadásul az idén már 17. alkalommal csatlakozhatunk hozzá – ezt már Tomasovszki Anita, a megyei könyvtár igazgatója árulta el a jelenlévőknek. Mint mondta, az országos programsorozat lehetőséget kínál az arra, hogy az intézmény megmutassa a könyvbarát közönségnek a sokszínűségét.

Megmutatják a sokszínűséget

– Az idén is az országos tematika és mottó alapján állítottuk össze a programjainkat: „Hídépítők – A könyv híd, a könyvtár összeköt”. Az idei kínálatban vannak rendkívül népszerű, visszatérő elemek, illetve érdekes újdonságok is. A városban közel 30 program lesz a központi intézményben és a fiókkönyvtárainkban. A fiatalokat és az időseket is szeretnénk megszólítani, így az idei rendezvénysorozatban is felbukkan az ingyenes beiratkozás és az amnesztiahét, ahogy a garázsvásár sem maradhat el. Ez utóbbit is nagyon szeretik az emberek, hiszen igazi kincsekre is bukkanhatnak a kiselejtezett könyvek között. A Pincétől a padlásig programelemünk is óriási siker minden évben. Ennek keretében az emberek megismerkedhetnek a könyvtárunkkal, ráadásul olyan helyiségekbe is betekinthetnek, ahová egyébként nem juthatnának be. Egy különleges kiállítással is készülünk: az Államfők dedikáltak – „a japán császártól Diana hercegnőig” elnevezésű tárlat egy különleges aláírás-gyűjteményt mutat be a közönségnek. A gyűjtő, dr. Márián Zoltán az évek során bejárta a világ tájait, és az államok vezetőitől kért aláírásokat, így már közel háromezer eredeti „autogram” található a gyűjteményében – engedett betekintést az idei programokba Tomasovszki Anita.