Nem mindennapi módon kezdődik majd szeptember 23-án 10 órakor a II. Demecseri Helytörténeti Konferencia a helyi művelődési házban, ugyanis egy olyan dal csendül majd fel, ami a településhez kötődik.

A „Demecseri kútágas” című szerzeményt a Barátság Demecseri Nyugdíjas Egyesület Gyöngykoszorú Népdalköre adja elő, az énekkar vezetője Kasellákné Zelenák Georgina Júlia.

Emberi érzelmek

– A konferencia mottója akár az is lehetne, hogy „helytörténeti konferencia egy demecseri dal ősbemutatójával” – tájékoztatta szerkesztőségünket a tanácskozás különleges felvezetéséről Lucza János helytörténész. – Neves szerzőpárosnak – Bagdy István szövegírónak és Murgács Kálmán zeneszerzőnek – köszönhetjük ezt az értékes nótát. Vitális Zsombor, a Demecser Öröksége Egyesület elnöke, aki egyben a Demecseri Fúvószenekarnak is tagja, a dal kottáját megszerezte, hangszerén lejátszotta nekünk, és javasolta a konferencia nyitószámának, egyúttal az egyesület dalának is. A kútágas a férfi szerelmi vágyának, a kútkáva a nő, a kút vize pedig a szerelem tisztaságának keretszimbóluma. A Demecseri kútágas az a magyar nóta, ahol a természeti érzések emberivé, az emberi érzések természetivé válnak – magyarázta Lucza János.

A dal szövege: „Demecseri kútágas / Engem rózsám ne áltass / Tudod jól, hogy mit kérek, / De mindig csak… / De mindig csak ígéred. / Demecseri kútkáva / Hajlok a kend szavára, / Kicsire én nem nézek / De egy gyűrűt, / Egy gyűrűt csak megérek!”

Üzenet Svédországból

Természetesen a „történelmi énekóra” mellett sok más érdekességről is hallhatnak majd az érdeklődők, akiket köszönt Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés alelnöke, a vármegyei értéktárbizottság elnöke, valamint Varga Lóránd, a Demecseri Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója is. A moderátor, Vitális Zsombor, a Demecser Öröksége Egyesület elnöke lejátssza azt a videófelvételt, amit pár hete Svédországban készített: dr. Pazonyi Elek Tibor nyugalmazott egyetemi docens, Demecser idei díszpolgára több ezer kilométer távolságból küldte el gondolatait szeretett szülővárosa lakóinak és a konferencia résztvevőinek. A település régi életének egy-egy fejezetét négy szakember előadásából ismerhetik meg a vendégek. Dr. Kiss Kálmán, a Nyíregyházi Egyetem főiskolai tanára a földrajzi nevek tükrében mutatja be Demecser múltját, majd dr. Láczay Magdolna professor emerita (Debreceni Egyetem) Demecser kisnemesi társadalmát mutatja be.

Egyháztörténeti érdekességek

A Demecseri Római Katolikus Egyházközség történetéből Lucza János helytörténész ismertet érdekességeket, majd Nagy Enikő történelemtanár a Demecseri Római katolikus Elemi Népiskola és Óvoda történetét foglalja össze. A konferencia résztvevői a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye épített öröksége című kiállítást is megtekinthetik.