Százhúsz éve, 1903. október 11-én született Csallány Dezső. 1954-től a nyíregyházi múzeumban dolgozott igazgatóként. Mind itthon, mind külföldön nagy elismertségnek örvendett. Hazánk magyar régészeinek egyik kiválósága volt. A nyíregyházi múzeumban nyugdíjba menetele után is tevékenykedett, Jósa András munkásságának bibliográfiáját rendezte sajtó alá. Természetesen már az 1960-as években is jó kapcsolatokat ápolt a szegedi Móra Ferenc múzeummal is, annak igazgatójával, Bálint Alajossal. Negyvenhat esztendeje, 1977. március 31-én, Nyíregyházán hunyt el.