Nem mindennapi jelenetnek lehettek szemtanúi nemrégiben azok, akik a Jósa András Múzeum környékén sétáltak: egy maroknyi diák nem akármilyen megoldással élt a házi feladatuk elkészítése során.

– Volt egy történelem projektünk, aminek részeként egy I. világháborúhoz kapcsolódó tablót, előadást vagy kisfilmet kellett készíteni. Néhány osztálytársammal az utóbbi mellett döntöttünk, és arra gondoltunk, hogy leforgatjuk a Ferenc Ferdinánd elleni szarajevói merényletet – mondta elöljáróban Szaszala Mátyás.

Ő alakította a merénylőt

A tizedik osztályos fiú Nyíregyházán született, az általános iskola megkezdése előtt költöztek Budapestre, ám nagyszülei ma is ezer szállal kötődnek a városhoz és a vármegyéhez. Amikor Mátyás elmesélte nagypapájának a terveit, Szaszala László nem tétlenkedett. A Magyar Autóklub észak-alföldi regionális elnöke unokája kedvéért szerzett egy Ford T-modellt, hogy még inkább korhű legyen a kisfilmjük. Az oldtimer leparkolt a múzeum előtt, a középiskolások pedig egy hétvége alatt leforgatták a projektmunkájukat.

– A sztori adott volt, készítettünk hozzá forgatókönyvet. Igyekeztünk minél kevesebb szöveget írni; van egy némafilmes, feliratos változat is, végül azt adtuk be. Én alakítottam a merénylőt, a 20 éves Gavrilo Principet, aki két pisztolylövéssel gyilkolta meg a trónörököst és feleségét. A csapatban nem volt lány, ezért az egyik fiú játszotta a női szerepet is – nem titok, nagyon sokat nevettünk a forgatás alatt – jegyezte meg Mátyás.

Az utómunkálat után a rövidfilm készen állt a leadásra.

– Bemutattuk a projekt zárásaként, és nagyon jó értékelést kaptunk, negyven pontból harmincnyolcat szereztünk.

Oktatási segédanyag lett

Kérdésünkre, gondolkodtak-e már azonban, hogy elküldjék diákfilmes megmérettetésre a kisfilmet, Mátyás őszintén bevallotta: eszükbe sem jutott.

– Több hasonló projekt fut a suliban, szóval a jövőben is szeretnénk forgatni, de a versenyzés egyelőre nem szerepel a terveink között. A történelemtanárunk mindenesetre lementette a rövidfilmünket, azt mondta, hogy szeretné az óráin felhasználni – tette hozzá a középiskolás.

Bár még van egy kis ideje eldönteni, milyen irányban akar továbbtanulni, nem biztos abban, merre tovább. A fiú elárulta, vonzza a színészet, de hogy ez lesz-e az ő útja vagy sem, egyelőre a jövő zenéje.